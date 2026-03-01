مؤمنی:

نظارت مستمر برای تأمین نیاز‌های عمومی کشور در حال انجام است

وزیر کشور گفت: با آمادگی‌های صورت گرفته و ابلاغ دستورالعمل‌ها، همه استانداران، فرمانداران و بخشداران در میدان حضور دارند و روند خدمات‌رسانی و تأمین ارزاق عمومی روزانه پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، با تسلیت شهادت ولی‌امر مسلمین و رهبر آزادگان جهان، به دست رژیم‌های سفاک و کودک‌کش آمریکا و صهیونیستی عنوان کرد: این مصیبت بزرگ را به ملت ایران و همه آزادی‌خواهان جهان تسلیت عرض می‌کنم. همچنین شهادت سرداران غیور کشورمان را تسلیت می‌گویم.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده، افزود: با آمادگی‌های صورت گرفته و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، تمامی استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور در صحنه حضور دارند و مسئولیت‌های محوله را به‌صورت کامل دنبال می‌کنند.

وزیر کشور با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد: نظارت‌های روزانه انجام می‌شود، پیگیری‌های مستمر در جریان است و ابلاغ‌های لازم به‌طور منظم صورت می‌گیرد تا مسئولان استانی، به‌ویژه استانداران و فرمانداران، نظارت دقیق بر روند خدمات‌رسانی به مردم داشته باشند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات عمومی و تأمین ارزاق مورد نیاز مردم با جدیت دنبال می‌شود و استانداران پرتلاش، شجاع و توانمند به‌صورت مستمر وضعیت را رصد کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

