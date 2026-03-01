این جنگ انتخاب ما نبوده است/ عملیات ما علیه اهداف امریکا است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در گفت و گو با الجزیره با اشاره به شهادت رهبر انقلاب گفت: این ترور، رویارویی را پیچیده‌تر و حتی خطرناک‌تر خواهد کرد. این اقدام کاملاً بی‌سابقه است و نقضی بزرگ از حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید؛ اینکه رهبر یک کشور توسط نیروهای خارجی ترور شود.

وی ادامه داد: بنابراین، چنین اقدامی این درگیری یا این جنگ تجاوزکارانه از سوی آمریکا علیه ما را خطرناک‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد و شاید ابعاد جدیدی نیز به آن بیفزاید. ما به کشورهای برادرانمان در خلیج فارس حمله نمی کنیم بلکه عملیات ما علیه اهداف امریکا است. کاملا روشن است که پایگاه های نظامی امریکا مورد هدف ما هستند که به ما حمله می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما با حمله به پایگاه‌های نظامی آن‌ها شروع کردیم. آن‌ها پایگاه‌های نظامی را تخلیه کرده‌اند و به هتل‌ها رفته‌اند و از این طریق برای خود سپر انسانی ایجاد کرده‌اند. ما تلاش کردیم فقط پرسنل نظامی و تسهیلاتی که به آن ها در عملیات علیه ایران کمک می کنند را هدف قرار دهیم.

عراقچی تصریح کرد: بنابراین بار دیگر مایلم تأکید کنم که این موضوع هیچ ارتباطی با برادران ما در منطقه ندارد. من با همه همکاران و همتایان خود در منطقه در تماس بوده‌ام و تلاش کرده‌ام موضع‌مان را برای آن‌ها توضیح دهم.

وی ادامه داد: البته ما از موضع آن‌ها آگاه هستیم. آن‌ها خوشحال نیستند. برخی از آن‌ها حتی عصبانی هستند. برخی دیگر تلاش می‌کنند موضوع را درک کنند و امیدوارم درک کنند که آنچه در منطقه در حال وقوع است، تقصیر ما نیست.

عراقچی تصریح کرد: این انتخاب ما نبوده است. این جنگی است که از سوی ایالات متحده و اسرائیل به ما تحمیل شده است. بنابراین اگر آن‌ها عصبانی هستند، باید از اسرائیل و ایالات متحده عصبانی باشند. نباید بر ما فشار بیاورند که این جنگ را متوقف کنیم. باید بر طرف مقابل فشار وارد کنند، زیرا ما آغازگر این جنگ نبوده‌ایم.

وی تصریح کرد: این جنگ انتخاب ما نبوده است. این جنگ، انتخاب آن‌ها بوده است. پس آن‌ها باید مسئول هر آنچه در این منطقه رخ می‌دهد، شناخته شوند.و امیدوارم برادران ما در منطقه، در صورت داشتن اعتراض، آن را با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مطرح کنند

وی ادامه داد: همانطور که دیدید ما تعدادی از فرماندهان رده بالای خود را از دست داده ایم اما بلافاصله جایگزین شدند، زیرا همه‌چیز در اینجا به‌خوبی سامان‌دهی شده است.

عراقچی گفت: ممکن است خطری وجود داشته باشد. همان‌طور که گفتم، با همه همتایانم در کشورهای منطقه در تماس بوده‌ام، به‌ویژه با وزرای امور خارجه قطر و عمان. برای آن‌ها توضیح دادم که آنچه در عمان رخ داد، انتخاب ما نبود.

وی گفت: ما قبلاً به نیروهای مسلح خود دستور داده‌ایم که در انتخاب اهداف دقت کنند. در واقع، نیروهای نظامی ما اکنون عملاً به‌صورت مستقل و تا حدی جدا از یکدیگر عمل می‌کنند. آن‌ها بر اساس دستورالعمل‌های کلی که از پیش به آن‌ها داده شده، اقدام می‌کنند.

