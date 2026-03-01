اطلاعیه شماره ۳ شورای اطلاعرسانی دولت
شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیه شماره ۳، با تسلیت شهادت آیتالله خامنهای، از تشکیل کمیتههای تخصصی برای «استمرار خدمت پایدار» در شرایط جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای و جمعی از فرماندهان رشید کشور به محضر حضرت ولیعصر(عج) و ملت شریف ایران، شورای اطلاعرسانی دولت با هدف تبیین مجموعه اقدامات دولت برای ارائه خدمت به مردم، بهویژه در ایام اخیر، به استحضار میرساند:
با عنایت به تمهیدات پیشبینیشده و برنامهریزیهای صورتگرفته برای دوران اضطرار که در دولت محترم تصویب شده است، کمیتهها و کارگروههای تخصصی متشکل از وزارتخانهها و معاونان رئیسجمهور با هدف تصمیمگیری سریع و بههنگام، بهویژه در حوزه ارائه خدمات عمومی به مردم در این شرایط، تشکیل شده است.
این کمیتههای تخصصی از نخستین ساعات تهاجم دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، هماهنگیها و جلسات خود را با موضوع محوری استمرار خدمت پایدار برگزار کرده و دستورات اجرایی لازم را برای اقدام به وزارتخانهها و دستگاهها ابلاغ کردهاند.
این اقدام در چارچوب تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی برای تسریع در ارائه خدمت به مردم در شرایط جنگی کنونی انجام شده و بر اساس آن مقرر است دستگاهها در انجام وظایف خود، با هدف رفع نگرانیهای احتمالی موجود در جامعه، با چالاکی و سرعت بیشتری تصمیمگیری کنند تا از بروز هرگونه شائبه تأخیر در ارائه خدمات جلوگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور نیز با تماسهای مکرر با وزرا و مدیران ارشد کشور، دستورات لازم برای تسهیل امور مردم را صادر کرده است که «استمرار کامل خدمات عمومی و زیرساختی»، «مدیریت هوشمند بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «تقویت امنیت روانی جامعه و مقابله با جنگ روایتها»، «آمادگی کامل نظام سلامت و امدادرسانی»، «تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر»، «هماهنگی کامل استانها با ستاد ملی شرایط جنگی» و «نظام گزارشدهی منظم و ارزیابی مستمر عملکرد» از جمله این دستورات است.
تلاش دولت برای تداوم خدمترسانی سریع و بیمنت به ملت صبور ایران در دیگر سطوح نیز در حال انجام است. بسیاری از وزرا و اعضای دولت از جمله معاون اول محترم، وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، علوم، راه و شهرسازی و… بازدیدهای میدانی را در دستور کار قرار دادهاند.
بانک مرکزی نیز تمهیدات لازم را برای شرایط فعلی اتخاذ کرده است که از جمله آن میتوان به افزایش سقف انتقال وجه در سامانه پرداخت لحظهای «پل» از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرد. سقف تراکنش خرید نیز برای هر کارت شخصی از ۲۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، ترخیص کالاها از تمامی بنادر در حال انجام است، ظرفیت قطارها و اتوبوسهای بینشهری افزایش یافته و رانندگان ناوگان حملونقل سنگین از جمله نفتکشها و کامیونداران با قوت در حال فعالیت هستند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز از تأمین کامل کالاهای اساسی خبر داده و اعلام کرده است که تمهیدات لازم در استانهای مسافرپذیر اتخاذ شده است.
امید آنکه بتوانیم در سایه توجهات الهی، با همت بلند مردم و غیورمردان ایران اسلامی، مسیر حضرت امام خمینی، رهبر شهیدمان حضرت آیتالله خامنهای و دیگر آزادگان و عدالتطلبان جهان را با همراهی مردم غیور ایران طی کرده و به مقصد پیشرفت، توسعه و آبادانی بیشتر ایران عزیز برسیم.»