پیام تسلیت آیتالله سید محمد خامنهای برادر بزرگ رهبر شهید
به گزارش ایلنا، سید محمد خامنهای برادر بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیامی شهادت ایشان را تسلیت گفت که به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای مقتدای ملت ایران و علمدار و راهبر نظام انقلاب اسلامی به دست محور خباثت و جنایت جهانی را به ملت سرافراز و استقلال طلب ایران و همه آزادیخواهان جهان تسلیت میگویم و عزت و شوکت آنان را از خداوند قوی، قادر و قهار خواهانم
سید محمد حسینی خامنهای