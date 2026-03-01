به گزارش ایلنا، سید محمد خامنه‌ای برادر بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیامی شهادت ایشان را تسلیت گفت که به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای مقتدای ملت ایران و علمدار و راهبر نظام انقلاب اسلامی به دست محور خباثت و جنایت جهانی را به ملت سرافراز و استقلال طلب ایران و همه آزادیخواهان جهان تسلیت میگویم و عزت و شوکت آنان را از خداوند قوی، قادر و قهار خواهانم

سید محمد حسینی خامنه‌ای

