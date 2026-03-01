وزارت اطلاعات:
مردم بدون توجه به شایعات و عملیات فریب دشمنان، اطلاعات امنیتی خود را به شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش کنند
وزارت اطلاعات با صدور بیانیهای تاکید کرد: از اقشار مختلف مردم تقاضا دارد ضمن عدم توجه و دامن زدن به شایعات و عملیات فریب و جنگ روانی دشمنان خبیث، اخبار و اطلاعات امنیتی خود را از طریق شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ و پیامرسانهای «روبیکا، ایتا و بله» به مراکز و مراجع رسمی اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی گزارش نمایند.
به گزازش ایلنا، بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِیٓ إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبَادِی* وَادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)
شهادت جانگداز و معراج خونین عبد صالح خدا، پدر دلسوز ملت ایران و نفس زکیهی امت اسلامی، نائبالامام، فرماندهی بزرگ و رهبر عظیمالشأن انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (قدس الله نفسهالزکیه) را به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحبالامر حجت بن الحسنالعسکری (ارواح العالمین له الفدا)، قاطبهی ملت بزرگ ایران و جمیع مسلمانان و آزادیخواهان جهان و جبههی بزرگ و مقتدر مقاومت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال برای امام شهیدمان و شهدای مظلوم اخیر و به ویژه ستارگان فروزان وزارت اطلاعات و بهترین سربازان گمنام و شهید امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، علو درجات و استقرار در اعلیعلیین رحمت واسعهی الهی مسئلت مینماییم.
بدون تردید همچنان تعالیم، منویات و فرامین متعالی و میراث ماندگار امامین انقلاب و به ویژه مفاد بیانیهی راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغی از سوی رهبر عظیمالشأن شهیدمان، راهگشای حرکت، ساخت و تکوین تمدن نوین اسلامی در عصر ظهور منجی عدالت گستر در آخرالزمان خواهد بود.
و اما دشمنان شرور و بیصفت آمریکایی صهیونی و اذناب و مزدوران و ستون پنجم و مترصدین ضدانقلاب بدانند که یقیناً سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات و جان برکفان جامعهی بزرگ اطلاعاتی کشور در تمامی نیروها، سازمانها و ارگانهای اطلاعاتی، حراستی و حفاظتی، مستحکمتر از گذشته و مبتنی بر منظومهی اندیشهی ناب و مکتب امنیتی امامین انقلاب، متعهد هستند تا نسل در نسل با اتفاق، همپیوندی و اتحاد ناگسستنی با یکدیگر و با آحاد و اقشار مختلف مردم، تا سر حد جان برای سربلندی و اعتلای امنیت ملی ایران اسلامی و صیانت و پاسداری از آرمانها و میراث ارزشمند امام خمینی کبیر و امام خامنهای عزیز و حفظ اصل مترقی ولایت مطلقهی فقیه از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.
در شرایط کنونی و در کشاکش جنگ تحمیلی دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونی و در اثنای دفاع مقدس، جهادگران اطلاعاتی و سربازان گمنام برای خنثیسازی توطئههای آمریکایی صهیونی، نبرد ترکیبی و رسانهای و جنگ شناختی و ادراکی پیچیده ی شبکههای ماهوارهای و اجتماعی مجازی و تروریستی و مزدوری بدخواهان نظام و اسلام و مردم با تمام توان و قدرت مقابله خواهند نمود.
جنگ تحمیلی حکام پلید آمریکایی-صهیونی برای همه آنها پشیمان کننده خواهد بود.
پیروزی، وعدهی صادق الهی است که برای ملت ایران محقق خواهد شد و قطعا پیروز میدان وحدت، مردم غیور و آزاده ایران عزیز خواهند بود.
همچنان از اقشار مختلف مردم تقاضا دارد ضمن عدم توجه و دامن زدن به شایعات و عملیات فریب و جنگ روانی دشمنان خبیث، اخبار و اطلاعات امنیتی خود را از طریق شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ و پیامرسانهای «روبیکا، ایتا و بله» به مراکز و مراجع رسمی اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی گزارش نمایند.
وزارت اطلاعات