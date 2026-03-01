خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات:

مردم بدون توجه به شایعات و عملیات فریب دشمنان، اطلاعات امنیتی خود را به شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴  گزارش کنند

کد خبر : 1757462
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: از اقشار مختلف مردم تقاضا دارد ضمن عدم توجه و دامن زدن به شایعات و عملیات فریب و جنگ روانی دشمنان خبیث، اخبار و اطلاعات امنیتی خود را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴  و پیام‌رسان‌های «روبیکا، ایتا و بله» به مراکز و مراجع رسمی اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی گزارش نمایند. 

به گزازش ایلنا، بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِیٓ إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبَادِی* وَادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)

 شهادت جانگداز و معراج خونین عبد صالح خدا، پدر دلسوز ملت ایران و نفس زکیه‌ی امت اسلامی، نائب‌الامام، فرمانده‌ی بزرگ و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه‌الزکیه) را به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب‌الامر حجت بن الحسن‌العسکری (ارواح العالمین له الفدا)، قاطبه‌ی ملت بزرگ ایران و جمیع مسلمانان و آزادیخواهان جهان و جبهه‌ی بزرگ و مقتدر مقاومت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال برای امام شهیدمان و شهدای مظلوم اخیر و به ویژه ستارگان فروزان وزارت اطلاعات و بهترین سربازان گمنام و شهید امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، علو درجات و استقرار در اعلی‌علیین رحمت واسعه‌ی الهی مسئلت می‌نماییم.

بدون تردید همچنان تعالیم، منویات و فرامین متعالی و میراث ماندگار امامین انقلاب و به ویژه مفاد بیانیه‌ی راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغی از سوی رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان، راهگشای حرکت، ساخت و تکوین تمدن نوین اسلامی در عصر ظهور منجی عدالت گستر در آخرالزمان خواهد بود. 

و اما دشمنان شرور و بی‌صفت آمریکایی صهیونی و اذناب و مزدوران و ستون پنجم و‌ مترصدین ضدانقلاب بدانند که یقیناً سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات و جان برکفان جامعه‌ی بزرگ اطلاعاتی کشور در تمامی نیروها، سازمان‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی، حراستی و حفاظتی، مستحکم‌تر از گذشته و مبتنی بر منظومه‌ی اندیشه‌ی ناب و مکتب امنیتی امامین انقلاب، متعهد هستند تا نسل در نسل با اتفاق، هم‌پیوندی و اتحاد ناگسستنی با یکدیگر و با آحاد و اقشار مختلف مردم، تا سر حد جان برای سربلندی و اعتلای امنیت ملی ایران اسلامی و صیانت و پاسداری از آرمان‌ها و میراث ارزشمند امام خمینی کبیر و امام خامنه‌ای عزیز و حفظ اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند. 

در شرایط کنونی و در کشاکش جنگ تحمیلی دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونی و در اثنای دفاع مقدس، جهادگران اطلاعاتی و سربازان گمنام برای خنثی‌سازی توطئه‌های آمریکایی صهیونی، نبرد ترکیبی و رسانه‌ای و جنگ شناختی و ادراکی پیچیده‌ ی شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی مجازی و تروریستی و مزدوری بدخواهان نظام و اسلام و مردم با تمام توان و قدرت مقابله خواهند نمود.

جنگ تحمیلی حکام پلید آمریکایی-صهیونی برای همه آنها پشیمان کننده خواهد بود.

پیروزی، وعده‌ی صادق الهی است که برای ملت ایران محقق خواهد شد و قطعا پیروز میدان وحدت، مردم غیور و آزاده ایران عزیز خواهند بود.

همچنان از اقشار مختلف مردم تقاضا دارد ضمن عدم توجه و دامن زدن به شایعات و عملیات فریب و جنگ روانی دشمنان خبیث، اخبار و اطلاعات امنیتی خود را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴  و پیام‌رسان‌های «روبیکا، ایتا و بله» به مراکز و مراجع رسمی اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی گزارش نمایند. 

وزارت اطلاعات

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل