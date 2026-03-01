به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، در توضیح جلسه فوق‌العاده امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو حوادث اخیر و جنایات دشمن و همین‌طور پاسخ قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به دشمنان، بعدازظهر امروز (دهم اسفند) برگزار شد.

وی توضیح داد: در این جلسه آخرین وضعیت امنیتی کشور و همین‌طور تجاوز دشمن به نقاطی از کشورمان، جزئیات تجاوز دشمن و جنایاتش و ترور تعدادی از فرماندهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌علاوه پاسخ‌های قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به متجاوزین، رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در پایان این جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شهادت ولی امر مسلمین جهان، حضرت امام خامنه‌ای را به عموم مسلمانان و ملت شریف ایران تسلیت گفتند و بر لزوم انتقام بزرگ و سخت از عاملان این جنایت بزرگ و تاریخی و تنبیه دشمن متجاوز تأکید کردند.

وی ادامه داد؛ اعضای کمیسیون ضمن قدردانی و تجلیل از رشادت‌های نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سپاه، ارتش، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، نیروهای مسلح و بخش‌های دیگر، بر حمایت خود از نیروهای مسلح تا تنبیه سخت آخرین متجاوز تأکید کرده و خواستار برخورد شدید با متجاوزین به کشورمان شدند.

رضایی همچنین با اشاره به تاکید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم، گفت: در این روزهای حساس و سرنوشت‌ساز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عموم ملت شریف ایران درخواست می‌کند که همبستگی مثال‌زدنی، انسجام، وحدت و هوشیاری خود را کماکان حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد؛ ما در شرایط حساس و در جنگ با ظالم‌ترین دشمنان قرار گرفته‌ایم و ان‌شاءالله به سختی از آن‌ها انتقام خواهیم گرفت. لازمه برخورد قاطع با دشمن، داشتن انسجام و وحدت در داخل است که الحمدلله تاکنون بوده و ما درخواست داریم که این وحدت و انسجام حفظ و تقویت شود.