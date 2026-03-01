خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس در پی شهادت رهبر انقلاب

جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس در پی شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1757461
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلسه فوق‌العاه این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه آخرین وضعیت امنیتی کشور، جزئیات تجاوز دشمن و جنایاتش و ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از فرماندهان به‌علاوه پاسخ‌های قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به متجاوزین، رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، در توضیح جلسه فوق‌العاده امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو حوادث اخیر و جنایات دشمن و همین‌طور پاسخ قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به دشمنان، بعدازظهر امروز (دهم اسفند) برگزار شد. 

وی توضیح داد: در این جلسه آخرین وضعیت امنیتی کشور و همین‌طور تجاوز دشمن به نقاطی از کشورمان، جزئیات تجاوز دشمن و جنایاتش و ترور تعدادی از فرماندهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌علاوه پاسخ‌های قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به متجاوزین، رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در پایان این جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شهادت ولی امر مسلمین جهان، حضرت امام خامنه‌ای را به عموم مسلمانان و ملت شریف ایران تسلیت گفتند و بر لزوم انتقام بزرگ و سخت از عاملان این جنایت بزرگ و تاریخی و تنبیه دشمن متجاوز تأکید کردند. 

وی ادامه داد؛ اعضای کمیسیون ضمن قدردانی و تجلیل از رشادت‌های نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سپاه، ارتش، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، نیروهای مسلح و بخش‌های دیگر، بر حمایت خود از نیروهای مسلح تا تنبیه سخت آخرین متجاوز تأکید کرده و خواستار برخورد شدید با متجاوزین به کشورمان شدند. 

رضایی همچنین با اشاره به تاکید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم، گفت: در این روزهای حساس و سرنوشت‌ساز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عموم ملت شریف ایران درخواست می‌کند که همبستگی مثال‌زدنی، انسجام، وحدت و هوشیاری خود را کماکان حفظ کنند. 

وی خاطرنشان کرد؛ ما در شرایط حساس و در جنگ با ظالم‌ترین دشمنان قرار گرفته‌ایم و ان‌شاءالله به سختی از آن‌ها انتقام خواهیم گرفت. لازمه برخورد قاطع با دشمن، داشتن انسجام و وحدت در داخل است که الحمدلله تاکنون بوده و ما درخواست داریم که این وحدت و انسجام حفظ و تقویت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل