زهرا مصطفوی:
شهادت رهبر انقلاب ضایعهای است که جز با لطف و عنایت الهی جبران نمی شود
زهرا مصطفوی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: سکانداری مدبرانه کشتی انقلاب در شرائط سخت و پر تلاطم در طول سالهای طولانی، شجاعت، مقاومت و بصیرت ایشان را به جهان نشان داده و به همین جهت مورد کینه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین واقع شده بود.
به گزارش ایلنا، در متن پیام زهرا مصطفوی آمده است؛
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت مظلومانه یار دیرین امام، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسسره الشریف) برای تمام جهان اسلام و مخصوصا ملت شریف ایران، ضایعهای است که جز با لطف و عنایت الهی جبران نمیشود.
سکانداری مدبرانه کشتی انقلاب در شرائط سخت و پر تلاطم در طول سالهای طولانی، شجاعت، مقاومت و بصیرت ایشان را به جهان نشان داده و به همین جهت مورد کینه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین واقع شده بود.
شهادت، مزد جهاد مخلصانه و فوزی عظیم است و امروز روح بلند ایشان عزتمندانه به آرزوی خود رسید و به ملکوت اعلی پیوست تا در جوار رحمت مخصوص خداوند منان آرام گیرد.
حفظ استقلال ایران و جمهوری اسلامی همان صراط مستقیمی است که امام ما ترسیم نمود و ایشان با اقتدار آن را ادامه داد و امروزه لازم است مسئولین جمهوری اسلامی با صلابت و حکیمانه در این راه گام بردارند.
اینجانب با قلبی اندوهگین و چشمانی اشکبار، مراتب تسلیت و تعزیت خالصانه خود را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (عجّلالله تعالی فرجه الشریف)، به خانواده معزز ایشان و به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای ملت ایران، صبر جمیل، شکیبایی و استقامت، مسئلت دارم.
والسلام علی من اتبع الهدی
زهرا مصطفوی