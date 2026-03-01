انا لله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه یار دیرین امام، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌سره الشریف) برای تمام جهان اسلام و مخصوصا ملت شریف ایران، ضایعه‌ای است که جز با لطف و عنایت الهی جبران نمی­شود.

سکانداری مدبرانه کشتی انقلاب در شرائط سخت‌ و پر تلاطم در طول سال­های طولانی، شجاعت، مقاومت و بصیرت ایشان را به جهان نشان داده و به همین جهت مورد کینه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین واقع شده بود.

شهادت، مزد جهاد مخلصانه و فوزی عظیم است و امروز روح بلند ایشان عزتمندانه به آرزوی خود رسید و به ملکوت اعلی پیوست تا در جوار رحمت مخصوص خداوند منان آرام گیرد.

حفظ استقلال ایران و جمهوری اسلامی همان صراط مستقیمی است که امام ما ترسیم نمود و ایشان با اقتدار آن را ادامه داد و امروزه لازم است مسئولین جمهوری اسلامی با صلابت و حکیمانه در این راه گام بردارند.

اینجانب با قلبی اندوهگین و چشمانی اشکبار، مراتب تسلیت و تعزیت خالصانه خود را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف)، به خانواده معزز ایشان و به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان عرض می­کنم و از خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای ملت ایران، صبر جمیل، شکیبایی و استقامت، مسئلت دارم.

والسلام علی من اتبع الهدی

زهرا مصطفوی