پزشکیان:

شورای موقت رهبری کار خود را از امروز شروع کرده است

رئیس جمهور گفت: شورای موقت رهبری کار خود را از امروز شروع کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی تصویری در پی شهادت مقام معظم رهبری در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: شهادت مجاهد بزرگ مقام معظم رهبری به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار فاجعه بزرگی برای کشور ما بود.

رئیس جمهور  ادامه داد: پیامبران و رهبران جامعه آمده‌اند که بیداری و آزادگی و حق و عدالت را به مردم جهان پیام‌رسانی کنند و با رفتن آنان این مسیر قطعاً بی‌رهرو نخواهد ماند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل باید بدانند جز سرافکندگی ارمغانی برای آنان نیست، ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شهید بزرگوار هستند، با حضور و در میدان و مساجد بودنشان نقشه‌های شوم دشمنان را دست به دست هم نقش برآب می کنند.

پزشکیان گفت: شورای موقت رهبری کار خود را از امروز شروع کرده است.

