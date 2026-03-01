دشمنان را پشیمان خواهیم کرد

وی با تاکید بر اینکه ترور برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود، افزود: آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدای‌مان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد می‌تواند اراده یک ملت را هدف بگیرد اما آنان که تاریخ ایران را نمی‌شناسند، باید بدانند با هدف قرار دادن مقتدای ما نمی‌توان آرمان یک ملت که برخاسته از رهنمودهای اوست را هدف قرار داد. این ملت بارها از آتش برخاسته، بارها شهید داده و هر بار محکم‌تر ایستاده است. دشمن شوم و خبیث درمانده است زیرا می‌بیند در برابر ایستادگی شما هیچ سلاحی کارگر نیست.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ع) تصریح کرد: امروز ما به دشمن می‌گوییم شما یک تن را هدف گرفتید اما در برابر شما میلیون‌ها نفر ایستاده‌اند؛ بدانید ایران شاید زخمی شود اما هرگز زانو نمی‌زند. دشمنان این ملت به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را با قدرت، صلابت و حمایت مردم شریف پشیمان خواهیم کرد و راه آن رهبر حکیم و مقتدر را تا آخرین قطره خون و تسلیم دشمنان ادامه خواهیم داد.