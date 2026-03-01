قصد تعرض به کشورهای منطقه نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی لاریجانی در صفحه شخصی خود در شیکه اجتماعی ایکس به زبان عربی نوشت: به کشورهای منطقه: ما قصد تعرض به شما را نداریم. اما وقتی که از پایگاه‌های کشور شما علیه ما استفاده می‌شود و آمریکا با همین نیروهایش در منطقه عملیات می‌کند، ما آنها را مورد هدف قرار میدهیم. این پایگاه‌ها خاک این کشورها نیست، خاک آمریکا است.