دبیرشورای عالی امنیت ملی مطرح کرد:
قصد تعرض به کشورهای منطقه نداریم
دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: قصد تعرض به کشورهای منطقه را نداریم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی لاریجانی در صفحه شخصی خود در شیکه اجتماعی ایکس به زبان عربی نوشت: به کشورهای منطقه: ما قصد تعرض به شما را نداریم. اما وقتی که از پایگاههای کشور شما علیه ما استفاده میشود و آمریکا با همین نیروهایش در منطقه عملیات میکند، ما آنها را مورد هدف قرار میدهیم. این پایگاهها خاک این کشورها نیست، خاک آمریکا است.