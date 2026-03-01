تماس تلفنی وزاری امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش ایلنا، جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را تسلیت گفت.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان همتای آذربایجانی را در جریان آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار گرفت‌.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به ایران و ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد کشورمان، بر عزم ایران برای دفاع مقتدرانه از کیان ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه هشدار داد اقدام تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بدعتی بسیار خطرناک و بی‌سابقه در سطح روابط بین‌الملل است که نتیجه بی‌تفاوتی طولانی‌مدت جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در قبال یاغی‌گری و قانون‌شکنی‌های این دو بازیگر شرور است.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به کشتار کودکان و دختران ایرانی از جمله بیش از ۱۴۰ دختربچه مینابی در جریان حمله موشکی آمریکا، مسئولیت جامعه جهانی برای محکومیت قاطع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و کشتار شهروندان ایرانی را خاطرنشان کرد.

