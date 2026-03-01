فرمانده کل ارتش، شهادت فرماندهان شهید و مردم را تسلیت گفت
امیر سرلشکر حاتمی با صدور پیام، شهادت رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، دبیر شورای عالی دفاع، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان و مردم ایران اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد محمد پاکپور، امیر دریاسالار علی شمخانی، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده و تعدادی از فرماندهان و مسئولان و مردم عزیز را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت فرماندهان رشید اسلام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد محمد پاکپور، دریاسالار علی شمخانی و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده که عمر پربرکت خود را صرف دفاع از کیان و انقلاب اسلامی کردند و شهادت جمعی از مسئولان و هم وطنان مظلوم و بیگناه، موجب تأثر اینجانب و آحاد رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران شد.
فرماندهان مقتدر و شجاعی که در سنگرهای دفاع از نظام اسلامی مجاهدتهای بسیاری در مبارزه با دشمنان اسلام بویژه رژیم منحوس صهیونیستی و شیطان بزرگ؛ آمریکای جنایتکار داشتند و در سرانجامی افتخارآفرین، همراه با امام و مقتدای خود، به آرزوی دیرینهشان که همانا فیض عظمای شهادت بود نائل آمدند.
اینجانب با تبریک و تسلیت شهادت آن فرماندهان شجاع، مخلص و مردمی و هموطنان بیگناه به محضر حضرت ولی عصر(عج) و آحاد همرزمان عزیزم در نیروهای مسلح و خانواده معظم و صبور آن شهیدان والامقام، از خداوند متعال برای ایشان علو درجات مسئلت دارم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی