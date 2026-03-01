برگزاری مراسم عزاداری شهادت رهبر انقلاب امشب در میادین اصلی شهر تهران

وی افزود: هم اکنون صدای قرآن از بلندگوهای مساجد، تکایا، بوستان‌ها و معابر به آسمان بلند شده و در تمامی معابر پرچم های ماتم و عزا برافراشته شده است.

حجت الاسلام محمودی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته مراسم عزاداری امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در میادین اصلی شهرستان ها، بخش ها و روستاهای استان تهران برگزار می شود و مناطق ۲۲ گانهپایتخت امشب بعد از نماز مغرب و عشا شاهد برگزاری تجمعات عزاداری در میادین اصلی خواهد بود.

وی افزود: میادین هفت حوض، تجریش، ستارخان، ولیعصر(عج)، ونک، شهید طهرانی مقدم، فلکه دوم تهرانپارس، میدان بازار دوم، چهارراه کوکاکولا، میدان پونک، میدان هفت تیر، شهدا، فلاح، یافت آباد، تهرانسر و میدان المپیک از جمله میادینی است که امشب شاهد برگزاری مراسم‌ عزاداری آیت الله خامنه‌ای است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ادامه راه و مکتب رهبر معظم انقلاب به ایرنا گفت: مردم عزیز و انقلابی با حضور در مراسم‌ با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق می کنند.