برگزاری مراسم عزاداری شهادت رهبر انقلاب امشب در میادین اصلی شهر تهران
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: مردم تهران و شهرستان های استان امشب با تجمع در میادین اصلی مناطق مختلف استان در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب تجمع برگزار می کنند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، اظهارکرد: مردم استان تهران از نخستین لحظاتی که خبر شهادت آیت الله خامنه ای به دست جنایتکارترین و پلیدترین افراد را شنیدند، با حضور در خیابان ها و میادین عشق و ارادت خود را به رهبر عظیم الشان نشان داده و خواستار انتقام سخت از مسببین این جنایت شدند.
وی افزود: هم اکنون صدای قرآن از بلندگوهای مساجد، تکایا، بوستانها و معابر به آسمان بلند شده و در تمامی معابر پرچم های ماتم و عزا برافراشته شده است.
حجت الاسلام محمودی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته مراسم عزاداری امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در میادین اصلی شهرستان ها، بخش ها و روستاهای استان تهران برگزار می شود و مناطق ۲۲ گانهپایتخت امشب بعد از نماز مغرب و عشا شاهد برگزاری تجمعات عزاداری در میادین اصلی خواهد بود.
وی افزود: میادین هفت حوض، تجریش، ستارخان، ولیعصر(عج)، ونک، شهید طهرانی مقدم، فلکه دوم تهرانپارس، میدان بازار دوم، چهارراه کوکاکولا، میدان پونک، میدان هفت تیر، شهدا، فلاح، یافت آباد، تهرانسر و میدان المپیک از جمله میادینی است که امشب شاهد برگزاری مراسم عزاداری آیت الله خامنهای است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ادامه راه و مکتب رهبر معظم انقلاب به ایرنا گفت: مردم عزیز و انقلابی با حضور در مراسم با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق می کنند.