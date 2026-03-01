انتخاب آیتالله اعرافی بهعنوان عضو فقیه شورای نگهبان در شورای رهبری
سخنگوی مجمع تشخیص از معرفی آیت الله اعرافی به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان در شورای رهبری خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اصل 111قانون اساسی تا تعیین رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل میشود.
مجمع تشخیص «آیتالله اعرافی» را بهعنوان عضو شورا برگزید تا رهبری بدون وقفه ادامه یابد و مجلس خبرگان در اسرع وقت رهبر دائمی را انتخاب کنند.»