به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت علی اکبر ولایتی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه...

امام ما، خامنه‌ای کبیر به ملکوت اعلی پیوست ...

اینک در سوگ بزرگمردی نشسته‌ایم که نامش در تاریخ ایران ماندگار است. کسی که در طول دوران زندگی پر افتخارش همواره نقش آفرین بود؛ فقیهی عارف، فیلسوفی مجاهد و دانشمندی سیاستمدار. او که نماد مطلق وطن پرستی و فانی شدن در اسلام بود، عمر با برکتش با استجابت دعایش پایان یافت و با عروج ملکوتی و تاریخ ساز خود، در حالت روزه داری، فصل دیگری از تاریخ پر فراز و نشیب ایران را رقم زد. شهادت امام خامنه‌ای (ره) توسط شقی‌ترین موجودات روی زمین برگ زرینی است در کارنامه چندین دهه مجاهدت آن عالم ربانی. اینجانب، این مصیبت بزرگ را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (ع)، ملت بزرگ ایران و همه مجاهدان راه حق و آزادی تسلیت عرض می‌کنم.

علی اکبر ولایتی

یازدهم اسفند ۱۴۰۴ خورشیدی

برابر با ۱۲ رمضان ۱۴۴۷ قمری