وزارت امور خارجه در بیانیهای اعلام کرد؛
ترور رهبران ایران و قتل عام شهروندان بیگناه بدعتی خطرناک در سطح جهانی است
متن بیانیه وزارت خارجه کشورمان به شرح زیر است:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
قائد امت و رهبر بزرگ ایران اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره الشریف)، در جریان حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت ایشان در صبح روز شنبه دهم ماه مبارک رمضان، به مقام رفیع شهادت رسید و به ملکوت اعلی پیوست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شهادت این عالم فرهیخته و رهبر بزرگ را به محضر نورانی حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مردم شریف ایران، امت اسلامی و همه انسانهای آزادیخواه و اخلاقمدار در سراسر جهان تبریک و تسلیت عرض میکند.
اقدام تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور رهبر عظیمالشأن ایران اسلامی و دیگر مقامهای ارشد کشور در قالب تجاوز نظامی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی، تجاوزی بیسابقه به همه اصول و بنیانهای هنجاری و اخلاقی مورد پذیرش جامعه انسانی و فاحشترین نقض قواعد بنیادین منشورسازمان ملل متحد و حقوق بینالملل محسوب میشود. وزارت امور خارجه توجه همه کشورها را به این واقعیت خطیر جلب میکند که تعرض نظامی بیدلیل به ایران و ترور رهبران کشور و قتل عام شهروندان بیگناه، بدعتی بس خطرناک در روابط بینالدولی و چرخشی هولناک به سمت حاکمیت قلدری عریان و زور لجامگسیخته در سطح جهانی است.
وزارت امور خارجه مسئولیت نهادهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیت آن سازمان، و شخص دبیرکل و نیز تکتک دولتهای عضو سازمان ملل متحد را برای برای صیانت از اصول و قواعدی که محصول قرنها تجربه زیسته بشری برای مهار قدرت و جلوگیری از سیطره زور در روابط دولتها است، خاطرنشان میکند. بدون تردید، بیتفاوتی و بیعملی در قبال ظلم و جنایت سازمانیافته آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب جریشدن ظالمان و جنایتکاران میشود و آثار و پیامدهای آن برای نسلها همه جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تعرض نظامی دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در میانه یک روند دیپلماتیک، که تکرار تجاوز نظامی آنها در خردادماه گذشته است، ادامه عملیات سیطرهطلبانه و مجرمانهای است که این دو بازیگر شرور درغرب آسیا به راه انداختهاند و بهویژه در دو سال و نیم اخیر با نسلکشی استعماری فلسطینیان و حمله به کشورهای مستقل منطقه دنبال کردهاند.
تأسفبار اینکه طراحان و مجریان این نقشه شوم، رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی، جزو فاسدترین و شرورترین رهبران موجود جهان بوده و پرونده فساد اخلاقی و جنایات شنیع آنها از جمله نسلکشی و جنایات جنگی، برای همگان آشکار است. بدون شک، پرچم برافراشته عدالت، آزادیخواهی، عزت طلبی، ایران دوستی و اخلاقمداری رهبر عزیز و شریف ایران بر زمین نخواهد ماند. ترور بزدلانه این رهبر بزرگ و انسان فرهیخته ایرانی، او را تبدیل به اسطورهای نامیرا در تاریخ ایران و تشیع خواهد کرد که تا ابد ضامن پایایی و پویایی ایران و اسلام و الهامبهش حقجویی، آزادیخواهی و عزتطلبی ایرانیان و مسلمانان خواهد بود. ملت آزاده ایران، با توکل بر خدا و اتکا به میراث گرانسنگ تمدنی و تاریخی خود، مسیر استقلال، عزت و مقاومت را باصلابت بیشتری ادامه خواهد داد و بدخواهان این ملت بهخوبی آگاهاند که شهادت، نه پایان یک راه، بلکه آغاز مرحلهای نوین از مسئولیت و ایستادگی تاریخی خواهد بود.