واکنش قالیباف به شهادت رهبر انقلاب:
قاتلانت را به التماس میاندازیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: قسم به خون پاک تو که دشمنان و قاتلانت را به التماس کردن میاندازیم.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با انتشار عکس از رهبر معظم انقلاب و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«جاودانه شدی بزرگمرد ایران زمین و مقتدای مسلمانان، تو تا ابد نماد و رمز ایستادگی در برابر یزیدیان و پیروان شیطان خواهی بود.
قسم به خون پاک تو که دشمنان و قاتلانت را به التماس کردن میاندازیم. تو به عهد خود با خدا وفا کردی، حالا نوبت پیروان و فرزندان توست.»