پیام تسلیت رئیس سازمان انرژی اتمی در پی شهادت رهبر انقلاب

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، در ایامی که عطر غربت و مظلومیت مولای متقیان، حضرت امیرمؤمنان علی(ع)، در جان‌های مؤمنان جاری است، خبر شهادت قائد حکیم امت اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره)، و جمعی از یاران و فرماندهان عالی‌رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضایعه‌ای بزرگ و مصیبتی جانکاه برای امت عظیم اسلام و همه آزادگان جهان به‌ویژه مردم شریف ایران، رقم زد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، عمر مبارک خویش را لحظه‌به‌لحظه در مسیر صیانت از عزت و استقلال این مرز و بوم سپری کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خویش نائل آمد.

ایشان با تأسی از مکتب نورانی امیرمؤمنان علی(ع) و با الهام از روح بلند حضرت امام خمینی(ره)، پرچم حقانیت را در رویارویی با جبهه استکبار برافراشت و با صلابت و حکمتی مثال‌زدنی، فرهنگ مقاومت را در گستره انقلاب اسلامی استوارتر ساخت. امام شهید ما، در بیش از سه دهه رهبری حکیمانه، جلوه‌ای درخشان از بصیرت، دوراندیشی و اشراف راهبردی بود؛ رهبری‌ که با سعه‌صدر در مواجهه با دشواری‌ها، ساده‌زیستی در سلوک فردی و اهتمامی عمیق به پیشرفت علمی و عزت ملی، مسیر پرافتخار ایران اسلامی را در آوردگاه‌های مهم تاریخی هدایت نمود. این مجاهد راستین امت اسلامی، با ثبات قدم و ایمانی راسخ، صحنه‌های سرنوشت‌ساز مصاف جبهه حق و باطل را تدبیر کرد و نام خویش را در شمار پیشگامان عزت امت اسلامی جاودانه ساخت.

اکنون که در میانه مسیر مبارزه با دجال زمانه قرار داریم، روح بلند آن پیشوای مجاهد، ناظر بر استمرار راهی است که با ایمان و حکمت ترسیم کرد؛ مسیری که به فضل الهی، تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی و شکست دشمنان قسم‌خورده کشورمان تداوم خواهد یافت. به‌راستی، رهبر عزیزمان با شهادت به آرزوی دیرینه خویش دست یافت؛ یاد و نام ایشان در عمق قلوب میلیون‌ها انسان آزاده جاودانه خواهد ماند و بی‌تردید، ثمره این خون مطهر، برگ زرین دیگری در تاریخ اسلام رقم خواهد زد.

اینجانب این مصیبت عظیم را به پیشگاه حضرت بقیة‌الله‌الأعظم(عج)، ملت بزرگ ایران و تمامی آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، وحدت امت اسلام و استمرار اندیشه والای ولی‌امر مسلمین جهان را مسألت می‌نمایم.»