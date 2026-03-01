پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت رهبر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت قائد امت و عزیز ملت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره)، شاگرد صدیق مکتب سیدالشهدا که در منش و تقوا شبیه‌ترین افراد دوران به جد بزرگوارش امیرالمومنین علی علیه السلام بود را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن رادمرد بی‌بیدل، نزدیک به چهار دهه از عمر شریف خود را در سهمگین‌ترین حوادث دوران، صرف دفاع از کیان ایران و تقویت و حمایت از جبهه مقاومت و مظلومان عالم کرد و در این مسیر چه خون دل‌ها و تهمت‌ها که به جان نخرید.

ثمره زندگی الهی امام خامنه‌ای عزیز بنانهادن فرهنگی است که پیروان آن همچون شهید حاج قاسم سلیمانی جز رضای حق را طلب نکنند و در نبرد با باطل ذره‌ای تردید به دل راه ندهند.

شهادت، بزرگترین و آخرین نشان افتخار الهی بود که آن ناخدای بی‌همتا و سید جلیل القدر با زبان روزه و در پیکار با شقی‌ترین افراد دوران به دست آورد.

اینک آن امام فرزانه به خیل یاران شهیدش پیوسته، از رنج دنیای فانی رها و در ملکوت اعلای الهی با اولیاء صالحینش هم‌نشین شده است.

این مصیبت عظما را به پیشگاه حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا، مردم شریف ایران اسلامی و شیفتگان آن عزیز شهید در سراسر دنیا تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

پایداری در مسیر روشن او و منکوب و لگدمال کردن دشمنان ایران اسلامی در عین وحدت و همدلی، کوچکترین قدردانی ما از سال‌ها مقاومت و رنج و مبارزه آن عزیز سفر کرده است.

الهم انا لا نعلم منه الا خیرا

امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری»