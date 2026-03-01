مستکبرین در خروش اقیانوس خشم مسلمانان جهان غرق خواهند شد

ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی.

با نهایت اندوه و تأثر، شهادت شجاعانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای عزیز (قدس سره) را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمائیم.

بی‌تردید آن رهبر حکیم و مجاهد نستوه که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، عزت ملت ایران و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی صرف نمود، با ایمان راسخ، تدبیر راهبردی و صلابت کم‌نظیر خود، بنیان‌های اقتدار و پیشرفت کشور را در عرصه‌های گوناگون تحکیم بخشید و الگویی ماندگار از حکمرانی مبتنی بر معنویت، عقلانیت و مقاومت در برابر نظام سلطه و استکبار بر جای گذاشت.

این اقدام جنایت‌کارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشانگر استمرار دشمنی آنان با استقلال، امنیت و پیشرفت ملت ایران است.

بی‌تردید این حادثه تلخ، خللی در اراده پولادین ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد و انسجام ملی و عزم راسخ برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی را استوارتر خواهد ساخت.

خطاب به جبهه مستکبرین می‌گوییم به شما نشان خواهیم داد که تاوان چنین خطای بزرگی را چگونه خواهید پرداخت و در خروش اقیانوس خشم ملت ایران و مسلمانان جهان غرق خواهید شد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور، ضمن اعلام همبستگی کامل با سایر ارکان نظام و نیروهای خدوم و مدافع امنیت، بر استمرار مسیر نورانی آن رهبر شهید در تقویت تاب‌آوری ملی، ارتقای آمادگی‌های دفاعی و حفاظت همه‌جانبه از دارایی‌های کشور عزیز ایران تأکید می‌نماید و اطمینان می‌دهد که خدمتگزاران این عرصه، با توکل به خداوند متعال و اتکا به ظرفیت‌های عظیم مردمی، راه عزت و اقتدار ایران اسلامی را با صلابت ادامه خواهند داد.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مجاهد فی‌سبیل‌الله علو درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی، و برای ملت بزرگ ایران صبر، عزت و پیروزی مسئلت داریم.»