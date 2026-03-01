دستور ویژه عارف برای اداره بیوقفه کشور در شرایط جنگی؛
خدمترسانی ۲۴ ساعته ادامه دارد
در پی تحولات اخیر و در شرایط ویژه کشور، معاون اول رئیسجمهور با صدور دستورات فوری به وزرا، استانداران و مسئولان کارگروههای دولت، بر استمرار بیوقفه اداره کشور، پایداری کامل خدمات عمومی و حفظ آرامش و معیشت مردم تأکید کرد و اعلام داشت: دولت در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد و خدمترسانی به مردم بهصورت ۲۴ ساعته و منسجم ادامه دارد.
به گزارش ایلنا،در پی تحولات اخیر و شرایط جنگی کشور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در تماسهای فشرده و مستمر با وزرا، استانداران، رؤسای سازمانها و مسئولان کارگروههای ویژه دولت، ضمن تسلیت شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، بر اداره مقتدرانه، هوشمندانه و بدون وقفه کشور تأکید کرد و دستورات اجرایی مشخصی را برای مدیریت شرایط پیشرو ابلاغ نمود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «دولت در شرایط جنگی، دولتِ خدمت بیوقفه و تصمیمگیری بیدرنگ است»، تصریح کرد: امروز کشور نیازمند آرامش در اجرا، قاطعیت در تصمیم و انسجام در میدان است. هیچ دستگاهی حق تعلل، موازیکاری یا صدور پیامهای متناقض ندارد. مسئولیت ما صیانت از امنیت روانی، معیشت و کرامت مردم است.
اهم دستورات ابلاغی معاون اول رئیسجمهور:
۱. استمرار کامل خدمات عمومی و زیرساختی
وزارتخانههای نیرو، نفت، راه، ارتباطات و کشور موظف شدند پایداری کامل شبکههای برق، آب، سوخت، حملونقل، مخابرات و اینترنت را تضمین کنند. هرگونه اختلال باید فوراً گزارش و ظرف کوتاهترین زمان برطرف شود.
۲. مدیریت هوشمند بازار و تأمین کالاهای اساسی
وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد مکلف شدند ذخایر راهبردی کالاهای اساسی را بهصورت شفاف پایش و از طریق شبکه توزیع منظم، نیاز مردم را بدون کوچکترین کمبود تأمین کنند. با هرگونه احتکار، گرانفروشی یا اخلال در بازار برخورد فوری و قاطع خواهد شد.
۳. تقویت امنیت روانی جامعه و مقابله با جنگ روایتها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و دستگاههای مسئول حوزه اطلاعرسانی موظف شدند با اطلاعرسانی دقیق، منظم و بههنگام، از انتشار اخبار نادرست جلوگیری کنند و با شایعهپراکنی و عملیات روانی دشمن مقابله فعال داشته باشند.
۴. آمادگی کامل نظام سلامت و امدادرسانی
وزارت بهداشت، هلالاحمر و سازمان مدیریت بحران مکلف شدند ظرفیتهای درمانی، امدادی و پشتیبانی را در حالت آمادهباش کامل نگه دارند و گزارش روزانه از وضعیت آمادگی ارائه دهند.
۵. تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر
سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون موظف شدند راه هایی را بررسی کنند که هیچ خانوادهای در شرایط جنگی بدون پشتوانه معیشتی باقی نماند.
۶. هماهنگی کامل استانها با ستاد ملی مدیریت شرایط جنگی
استانداران موظف شدند ستادهای استانی را بهصورت ۲۴ ساعته فعال نگه دارند و گزارشهای منظم عملیاتی به دولت ارائه دهند.
۷. نظام گزارشدهی منظم و ارزیابی مستمر عملکرد
تمامی وزرا و مسئولان کارگروهها موظف شدند گزارشهای روزانه و هفتگی از اقدامات، چالشها و نیازهای خود ارائه دهند. تصمیمسازیها مبتنی بر داده، ارزیابی میدانی و اقدام سریع خواهد بود.
دکتر عارف در این تماسها تأکید کرد:خواست و اراده رهبر شهیدمان، خدمت بیمنت و خالصانه به ملت بود. امروز در این عزای بزرگ، وفاداری ما نه در شعار، بلکه در کارِ دقیق، منظم و بیوقفه معنا پیدا میکند. اداره کشور حتی برای یک لحظه متوقف نخواهد شد.
وی افزود:دولت با تمام ظرفیت، در میدان خدمت ایستاده است. دشمن بداند ملت ایران در سختترین شرایط نیز منسجم، هوشیار و مقتدر است و مدیریت کشور با آرامش و اقتدار ادامه دارد.
معاون اول رئیسجمهور در پایان تصریح کرد:اولویت نخست ما حفظ آرامش مردم، تأمین نیازهای اساسی، پایداری زیرساختها و انسجام مدیریتی کشور است. هیچ خلأ مدیریتی وجود ندارد و تصمیمها با سرعت، دقت و مسئولیتپذیری کامل اتخاذ میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ظرفیتهای ملی، تجربه مدیریتی و همدلی مردم، مسیر خدمترسانی و اداره مقتدرانه کشور را با قوت ادامه خواهد داد.