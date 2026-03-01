خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیزپروازان نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های آمریکا در منطقه را بمباران کردند

کد خبر : 1757341
لینک کوتاه کپی شد.

تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های آمریکا در منطقه را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد: دقایقی پیش تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: همه مراکز نظامی دشمن در منطقه در دسترس جنگنده‌های نیروی هوایی خواهد بود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

