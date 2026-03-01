به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد: دقایقی پیش تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.