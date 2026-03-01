یوسف پزشکیان: صبح امروز جلسه سران در یک مکان امن برگزار شد

«انا لله و انا الیه راجعون

رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دفتر خودشان و تعدادی از فرماندهان نظامی که گویا در جلسه شورای دفاع حضور داشتند دیروز به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند. رئیس‌جمهور و تعدادی از مسئولین در این جلسه نبودند.

صبح امروز جلسه سران در یک مکان امن برگزار شده و تدابیر لازم برای ادامه کار اتخاذ شده است.

طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در صورت عزل یا کناره‌گیری رهبر تا هنگام معرفی رهبر جدید شورائی موقت مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به عهده می‌گیرد.

مشخص نیست در جلسه سران چه صحبت‌هایی شده است. منتها با توجه به شرایط امنیتی امکان تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد. شاید بشود با ارتباط اعضا از طریق تلفن کارهای لازم پیگیری شود.

با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل به دنبال این هستند که چیزی مشابه عملیات اسرائیل بر علیه حزب الله را در ایران تکرار کنند؛ هوشیاری اقتضا می‌کند مراقبت‌های لازم برای حفاظت از افراد تاثیرگذار نظامی، امنیتی و سیاسی صورت گیرد.

قبل از جلسه سران، از طرف رئیس‌جمهور با وزرا صحبت شده است که در این شرایط حساس و سخت با تمام توان مسائل مربوط به کشور و زندگی مردم را پیگیری کنند تا امور مهم و ضروری معطل نماند.

خدا حافظ مردم و آینده ایران باشد.»