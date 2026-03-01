به گزارش ایلنا، امیرسرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش با بیان اینکه خلبانان شجاع‌ نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در هم کوبیدند، گفت: همه نیرو‌های مسلح دوشادوش برادرانمان در سپاه در آفند و پدافند مشارکت داریم.

امیر سرلشکر حاتمی خاطرنشان کرد: فرزندان ملت ایران در نیرو‌های مسلح از ارتش و سپاه عزمی پولادین در حراست از ملت و آب و خاک کشور و نظام جمهوری اسلامی دارند. نیروی دریایی تلاش خود را برای صیانت از مرزهای آبی بعمل می آورد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه پهپاد‌های ارتش نیز اهداف خود را با اقتدار در هم می‌کوبند، تصریح کرد: همه اینها برابر طرح‌هایی است که قبلاً تهیه و تمرین شده است. این طرح‌ها برای مراحل مختلف اندیشیده شده و تا سرجای خود نشاندن دشمن ادامه می‌یابد.

وی افزود: دشمن برای تفرقه ملت برنامه ریزی کرده و بخشی را اجرا کرده و بخشی را امید دارد که اجرا کند و این مهمترین برنامه دشمن است.