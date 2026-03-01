اطلاعیه شماره ۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
بمباران پایگاههای آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس
تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاههای آمریکا در منطقه را بمباران کردند.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد: دقایقی پیش تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: همه مراکز نظامی دشمن در منطقه در دسترس جنگندههای نیروی هوایی خواهد بود.