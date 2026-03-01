انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط رزمندگان پدافند هوافضای سپاه پاسداران
رزمندگان پدافندهوافضای سپاه پاسداران پهپاد فوق پیشرفته MQ9 ارتش تروریستی امریکا را با سامانه های پدافند پیشرفته نوین و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در منطقه عمومی جنوب کشور مورد هدف قرار داده و متلاشی ساختند.
آسمان کشور برای انواع پرنده های دشمن کاملا ناامن است.
امکیو-۹، اولین پهپاد ضربتی است که برای تجسس طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است.
پهپاد امکیو-۹ یک هواپیمای بزرگتر، سنگینتر و توانمندتر از امکیو-۱ است. میتوان آن را با همان سیستمهای زمینی که برای کنترل امکیو-۱ استفاده میشود، کنترل کرد. امکیو۹ دارای یک موتور توربوپراپ با قدرت ۹۵۰ اسببخار-شفت (۷۱۲ کیلووات) است (در مقایسه با موتور پیستونی ۱۱۵ اسب بخاری (۸۶ کیلووات) امکیو۱).
قدرت بیشتر به ریپر اجازه میدهد تا ۱۵ برابر بیشتر محموله مهمات حمل کند و با سرعتی در حدود سه برابر امکیو-۱ حرکت کند. این هواپیما توسط خدمه هواپیما که در ایستگاه کنترل زمینی (GCS) مستقر هستند، نظارت و کنترل شده و از سلاح استفاده میکند.