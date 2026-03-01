خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط رزمندگان پدافند هوافضای سپاه پاسداران
کد خبر : 1757324
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، رزمندگان پدافندهوافضای سپاه پاسداران پهپاد فوق پیشرفته MQ9 ارتش تروریستی امریکا را با سامانه های پدافند پیشرفته نوین و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در منطقه عمومی جنوب کشور مورد هدف قرار داده و متلاشی ساختند.

آسمان کشور برای انواع پرنده های دشمن کاملا ناامن است.

ام‌کیو-۹، اولین پهپاد ضربتی است که برای تجسس طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است.

پهپاد ام‌کیو-۹ یک هواپیمای بزرگتر، سنگین‌تر و توانمندتر از ام‌کیو-۱  است. می‌توان آن را با همان سیستم‌های زمینی که برای کنترل ام‌کیو-۱ استفاده می‌شود، کنترل کرد. ام‌کیو۹ دارای یک موتور توربوپراپ با قدرت ۹۵۰ اسب‌بخار-شفت (۷۱۲ کیلووات) است (در مقایسه با موتور پیستونی ۱۱۵ اسب بخاری (۸۶ کیلووات) ام‌کیو۱).

قدرت بیشتر به ریپر اجازه می‌دهد تا ۱۵ برابر بیشتر محموله مهمات حمل کند و با سرعتی در حدود سه برابر ام‌کیو-۱ حرکت کند. این هواپیما توسط خدمه هواپیما که در ایستگاه کنترل زمینی (GCS) مستقر هستند، نظارت و کنترل شده و از سلاح استفاده می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل