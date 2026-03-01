انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط رزمندگان پدافند هوافضای سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، رزمندگان پدافندهوافضای سپاه پاسداران پهپاد فوق پیشرفته MQ9 ارتش تروریستی امریکا را با سامانه های پدافند پیشرفته نوین و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در منطقه عمومی جنوب کشور مورد هدف قرار داده و متلاشی ساختند.



آسمان کشور برای انواع پرنده های دشمن کاملا ناامن است.



ام‌کیو-۹، اولین پهپاد ضربتی است که برای تجسس طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است.



پهپاد ام‌کیو-۹ یک هواپیمای بزرگتر، سنگین‌تر و توانمندتر از ام‌کیو-۱ است. می‌توان آن را با همان سیستم‌های زمینی که برای کنترل ام‌کیو-۱ استفاده می‌شود، کنترل کرد. ام‌کیو۹ دارای یک موتور توربوپراپ با قدرت ۹۵۰ اسب‌بخار-شفت (۷۱۲ کیلووات) است (در مقایسه با موتور پیستونی ۱۱۵ اسب بخاری (۸۶ کیلووات) ام‌کیو۱).



قدرت بیشتر به ریپر اجازه می‌دهد تا ۱۵ برابر بیشتر محموله مهمات حمل کند و با سرعتی در حدود سه برابر ام‌کیو-۱ حرکت کند. این هواپیما توسط خدمه هواپیما که در ایستگاه کنترل زمینی (GCS) مستقر هستند، نظارت و کنترل شده و از سلاح استفاده می‌کند.