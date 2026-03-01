آیتالله سبحانی:
ملت بزرگ ایران انسجام و وحدت کلمه را حفظ کنند
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ
«إِنَّمَا الحَیاةُ عَقیدَةٌ وَ جِهاد»
خبر شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله خامنهای قدس سره، تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش و نیز کشتار جمعی از هموطنان مظلوم، بهویژه زنان و کودکان بیدفاع، موجی از اندوه و تأثر در میان امت اسلامی، به ویژه ملت شریف ایران، بوجود آورد.
اینجانب این حادثه جانگداز و مولمه را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالیفرجهالشریف، عموم امت اسلامی، بهویژه علمای اعلام و مراجع عظام، و بالأخص خانوادههای محترم شهدا تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آنان علوّ درجات، رحمت واسعه و رضوان الهی مسئلت داریم.
حضرت آیتالله خامنهای مصداق راستین این کلام بود که «إنما الحیاة عقیدة و جهاد»؛ از دوران جوانی تا واپسین لحظات عمر شریف خویش، با قلم و بیان و جان و دل، در راه تبیین تعالیم اسلام و مدیریت حکیمانه کشور تلاش نمود تا روزی که در ماه مبارک رمضان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و مهمان جدّ بزرگوارش، مولای متقیان امام علی(ع) گردید.
از خداوند متعال مسئلت داریم که خون پاک این مظلومان را بیپاسخ نگذارد و انتقام آنان را از دشمنان خبیث و منحوس و ددمنش بگیرد و از ملت بزرگ ایران خواهانیم انسجام و وحدت کلمه را حفظ کنند. خدای متعال حافظ این کشور و این نظام است. وَالسَّلامُ عَلَیکم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ
قم – جعفر سبحانی