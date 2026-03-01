آیت‌الله سبحانی:

ملت بزرگ ایران انسجام و وحدت کلمه را حفظ کنند

مرجع تقلید شیعیان گفت: خبر شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خامنه‌ای قدس سره، تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش و نیز کشتار جمعی از هموطنان مظلوم، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌دفاع، موجی از اندوه و تأثر در میان امت اسلامی، به ویژه ملت شریف ایران، بوجود آورد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله‌ جعفر سبحانی در پیامی شهادت آیت‌الله‌ خامنه‌ای را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

«إِنَّمَا الحَیاةُ عَقیدَةٌ وَ جِهاد»

خبر شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قدس سره، تعدادی از فرماندهان سپاه  و ارتش و نیز کشتار جمعی از هموطنان مظلوم، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌دفاع، موجی از اندوه و تأثر در میان امت اسلامی، به ویژه ملت شریف ایران، بوجود آورد.

اینجانب این حادثه جانگداز و مولمه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی‌فرجه‌الشریف، عموم امت اسلامی، به‌ویژه علمای اعلام و مراجع عظام، و بالأخص خانواده‌های محترم شهدا تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آنان علوّ درجات، رحمت واسعه و رضوان الهی مسئلت داریم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مصداق راستین این کلام بود که «إنما الحیاة عقیدة و جهاد»؛ از دوران جوانی تا واپسین لحظات عمر شریف خویش، با قلم و بیان و جان و دل، در راه تبیین تعالیم اسلام و مدیریت حکیمانه کشور تلاش نمود تا روزی که در ماه مبارک رمضان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و مهمان جدّ بزرگوارش، مولای متقیان امام علی(ع) گردید.

از خداوند متعال مسئلت داریم که خون پاک این مظلومان را بی‌پاسخ نگذارد و انتقام آنان را از دشمنان خبیث و منحوس و ددمنش بگیرد و از ملت بزرگ ایران خواهانیم انسجام و وحدت کلمه را حفظ کنند. خدای متعال حافظ این کشور و این نظام است. وَالسَّلامُ عَلَیکم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ

قم – جعفر سبحانی

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
