به گزارش خبرنگار ایلنا، سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط اخیر کشور تأکید کرد که ملت ایران مسیر انقلاب را با قدرت ادامه خواهد داد و هیچ خلأیی در اداره کشور به وجود نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اگرچه اندوهگین هستند، اما استوار در صحنه حضور دارند، گفت: ملت بزرگ ایران از خمینی‌ها تا خامنه‌ای‌ها و تا رهبران آینده، همواره در میدان خواهند بود و مسیری را که تاکنون پیموده‌اند، ادامه خواهند داد. ما این مرد بزرگ را هرگز فراموش نخواهیم کرد، اما با امید به آینده حرکت می‌کنیم.

رضایی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی برای شرایط خاص اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بیش از یک قرن تجربه تاریخی، از مشروطه تاکنون، برای چنین موقعیت‌هایی راهکارهای روشن و منطقی در نظر گرفته است و هیچ خلأیی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد. بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، شورای موقت رهبری تشکیل خواهد شد و با تعیین یکی از فقهای شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه، اداره کشور را بر عهده خواهند گرفت.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح با تمام قدرت در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و حتی یک لحظه از دفاع از کشور و مقابله با دشمن کوتاهی نکرده‌اند.

رضایی با اشاره به آغاز درگیری‌های اخیر گفت: ادامه مدیریت کشور و پیگیری امور جاری بدون وقفه انجام خواهد شد و دولت تمهیدات لازم را برای شرایط فعلی اندیشیده است. در حال حاضر پنج کارگروه با اختیارات کامل در حال رسیدگی به مسائل کشور هستند و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی و سوخت وجود نخواهد داشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم و ظرفیت‌های قانونی خود، بدون وقفه مسیر خود را ادامه خواهد داد. الان جنگ منطقه‌ای شده است و ادامه آن مهم است. برخی اوقات واژه‌هایی در رویداد ساخته می‌شود که قبل از رویداد نمی‌توان این واژه‌ها را ساخت. این دو نفر که از شمال تا جنوب آمریکا، فلسطین و ایران فعالیت می‌کنند، پرونده‌های ناتمام فراوان را باز گذاشته‌اند. این دیوانه‌های احمق هم ارتش آمریکا و هم ملت آمریکا را در دام ایران انداخته‌اند.

رضایی ادامه داد: خلیج فارس همیشه قتلگاه آمریکایی‌ها بوده است و خط درگیری ایران و آمریکا یا کشورهای دیگر با آمریکا در خلیج فارس آنقدر نزدیک بود که می‌توانست به دام تبدیل شود. ما همین الان برای اولین بار به دو ناو آمریکایی به شدت آسیب زده‌ایم و تمام ناوها از تنگه هرمز و دریای عمان فرار کرده و به سمت جنوب اقیانوس هند رفته‌اند. همچنین بیش از ۱۷ پایگاه آمریکایی و ۷ تا ۸ پایگاه اسرائیلی از صبح تا کنون هدف قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه افزود: در این جنگ، ده ساعت طول کشید تا شلیک کنیم، اما اینجا کمتر از دو تا سه ساعت شلیک شد. تقریباً در ۲۴ ساعت گذشته به اندازه چند شبانه روز در جنگ دوازده روزه عملیات انجام شد. آمریکا به دام ایران افتاده و ما رها نمی‌کنیم و به دنبال انتقام خون امام عزیزمان هستیم.

رضایی تصریح کرد: ارزش پایگاه‌های دریایی، زمینی و هوایی آمریکا در غرب آسیا بیشتر از پایگاه‌های خود آمریکا است. موشک‌های ما به سرزمین‌های اشغالی نیز آسیب می‌زند. پایگاه‌های آمریکایی در قطر، امارات، بحرین، عراق، کویت و عربستان به شدت آسیب دیده‌اند و این نشان می‌دهد ایران توانمندی‌های خود را به طور کامل به رخ نکشیده است.

وی با تأکید بر حاکمیت ایران در خلیج فارس گفت: از امروز به بعد هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد. خلیج فارس آزاد خواهد شد و هیچ نیروی خارجی اجازه مداخله نخواهد داشت. از کشورهای همسایه می‌خواهیم نظامیان آمریکایی را از خاک خود خارج کنند و شورای همکاری صلح و امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه تشکیل شود.

رضایی در پایان با توصیه به مردم اظهار کرد: مهمترین میراث رهبر انقلاب اتحاد مقدس برای ایران بود ایشان چه با عشق و علاقه این کلمه را به کار می‌برد همه تلاش کنیم این اتحاد مقدس بعد از ایشان با قوتی بیش از گذشته شکل بگیرد و از جوانان عزیز می‌خواهم که به عمق توطئه‌های آمریکا برای نقشه پلیدی که برای ایران کشیده است توجه کنند. در ایران مشکلاتی داریم که بسیاری از این‌ها را آمریکا درست کرده است اما از این‌ها همه به لطف حضرت ولی عصر عبور خواهیم کرد.

