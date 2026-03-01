تمامی نقاط منطقه زیر آتش قرار دارد/ راه رهبر انقلاب همچنان در جامعه جاری باشد

به گزارش ایلنا، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیةالله الاعظم سپاه و فرمانده کل پیشین سپاه، با تأکید بر جایگاه معنوی و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: بیانات و اقدامات رهبر انقلاب همواره منطبق با قرآن کریم بوده است. اگر به سخنان ایشان در هر موضوعی نگاه کنیم، در واقع آیات قرآن تفسیر و تبیین می‌شوند.

وی رمز موفقیت و سلامت معنوی رهبر انقلاب را در پایبندی بی‌چون‌وچرا به کلام وحی دانست و افزود: تلاش ایشان همواره بر این بوده که خواسته‌های الهی در جامعه پیاده شود و امت اسلامی در مسیر انقلاب هدایت شود. رهبر انقلاب در تمام مراحل زندگی، از دوران نوجوانی و پیش از پیروزی انقلاب، در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی، نظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی و فلسفی نقش‌آفرینی کرده‌اند و همه مواضع، بیانات و اقداماتشان با آموزه‌های قرآن منطبق بوده است.

جعفری با استناد به آیات قرآن درباره مقام شهدا گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند و می‌توانند در جامعه اثرگذار باشند. راه و اندیشه ایشان همچنان در جامعه جاری خواهد بود.

وی این رخداد را یک «آزمایش بزرگ الهی» برای ملت ایران توصیف کرد و افزود: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده و در این آزمون نیز با ایمان، صبر و استقامت سربلند بیرون خواهند آمد.

فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیةالله الاعظم سپاه با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و آمادگی نیروهای مسلح گفت: جنگ هشت ساله ما مسیر خود را طی کرده تا خرمشهر آزاد شد و عملیات‌های بزرگ کربلا و سایر حوادث انقلاب نیز در همین مسیر بودند. در این جنگ ۱۲ روزه با دشمنانی مانند اسرائیل و آمریکا، آمادگی‌های قبلی و تجربه‌های گذشته موجب شد پاسخ‌دهی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: این بار فاصله پاسخ‌دهی به تجاوزات دشمن کاهش یافته است. در گذشته چند ساعت طول می‌کشید تا پاسخ داده شود، اما این بار با سرعت بیشتر و فاصله زمانی کوتاه‌تر پاسخ داده شد. در هر موشکی که شلیک می‌کنیم، موشک‌ها به اهداف مورد نظر اصابت می‌کنند و ضربه‌های سنگینی به دشمن وارد شده و ادامه خواهد داشت.

جعفری تأکید کرد: تمامی نقاط منطقه، چه نظامی و چه غیرنظامی، زیر آتش قرار دارد و در صورت ایجاد شرایط جدید، اقدامات دیگری نیز در اختیار ماست که بسته به شرایط اجرا خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی دچار اشتباه بزرگی شدند. این دشمن نفهم متوجه نمی‌شود که هر اقدامی علیه انقلاب و پاسداران و بسیجی‌ها، خشم آنها را چند برابر می‌کند و این خشم در انتقام و ضربه‌های آتی اثرگذار خواهد بود.

فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیةالله با تأکید بر رعایت اصول قرآنی افزود: ما نباید از راه مستقیم و اصول تعیین‌شده خداوند در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ و نبرد عبور کنیم. باید محکم و امیدوار باشیم؛ این روحیه در مردم موج می‌زند و حادثه تلخ اخیر نیز آثار منفی فرهنگی بر جای نخواهد گذاشت.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با صبر، استقامت و امید به آینده مسیر انقلاب را ادامه دهند و راه رهبر انقلاب همچنان در جامعه جاری باشد.

