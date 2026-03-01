پیام سراج در پی شهادت رهبر انقلاب
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با انتشار پیامی، شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، پیام ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
اینجانب، با نهایت تأسف و قلبی محزون و غمیبیپایان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس سره) ولی امر مسلمین جهان؛ یار و یاور مستضعفان و خار چشم مستکبران را به محضر حضرت صاحب الزمان(عج) و ملت شهیدپرور ایران و همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان تسلیت میگویم.
همانگونه که حضرت آیت الله العظمی خامنهای در آخرین سخنرانیشان فرمودند: ملّت ایران درسهای اسلامی و شیعیِ خودش را خوب بلد است؛ میداند که چه کار کند. امام حسین (علیه السّلام) فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمیکند.
امروز رژیم آمریکا و بزرگترین حامی رژیم تروریستی صهیونیستی، منفورترین رژیم در جهان است؛ نظام استکبار میداند که با این گونه جنایتها هرگز نخواهد توانست در ارادههای مصمم مجاهدان بزرگی که در دامان ملتهای مسلمان تربیت شدهاند، خللی به وجود آورد.
آنچه موجب تسکین آلام و حزن سنگین ما میشود به سرانجام رسانیدن راه ایشان و استمرار آرمانهای معظّمله است. رژیم تروریست آمریکا و صهیون بداند که ملت بزرگ ایران هرگز از خون رهبران قهرمان و آزاده خویش نخواهد گذشت.»