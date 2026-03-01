وزارت دفاع در گرفتن انتقام قائد امت، هیچ‌ مسامحه و گذشتی نخواهد کرد

متن بیانیه وزارت دفاع به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون

شهادت قائد امت ایران، خلف صالح امام زمان عج، پیشوای منتظران، رهبر حکیم و عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس سره الشریف، به دست شقی ترین اشرار عالم، داغ سنگینی بود که جان های مشتاقان را گداخت ولیکن این مصیبت سترگ، مسبب خشمی مقدس است که زبانه های آن به زودی گریبان آمران و عاملان این جنایت را خواهد گرفت و این دو جانی شرور بدانند که جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان و شریف خود انتقامی سخت از آنها خواهد گرفت چرا که این ملت در مکتب سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام درس ظلم ستیزی آموخته است.

رژیم تروریستی آمریکا با همدستی رژیم منحوس صهیونی با به شهادت رساندن پیشوای شیعیان جهان، آنهم در میانه دور سوم مذاکرات صلح از تمامی خطوط قرمز عبور کرد و طبیعی است بعد از این واقعه، کلیه پایگاه ها و منافع آنها در منطقه به عنوان هدفی مشروع برای نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران تعریف می گردد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه امام عصر عج و مردم بصیر ایران اسلامی بر لزوم حفظ همبستگی و اتحاد در میان آحاد جامعه تاکید کرده و به دشمنان اعلام می نماید که در گرفتن انتقام قائد امت، هیچ‌ مسامحه و گذشتی نخواهد کرد.