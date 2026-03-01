شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

آتش خشم ملت داغدار ایران موجودیت آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث را خواهد سوزاند

آتش خشم ملت داغدار ایران موجودیت آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث را خواهد سوزاند
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تاکید کرد: بدون تردید، آتش خشم ملت داغدار و عاشورایی ایران و همه مجاهدان مقاومت اسلامی، موجودیت نحس استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث را خواهد سوزاند و فصلی جدید را در تاریخ منطقه و جهان خواهد آفرید.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پی شهادت رهبر  انقلاب اسلامی به این شرح است:

باسمه تعالی یا‌ ایتها‌ النفس‌المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

روح بلند رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، خلف صالح خمینی کبیر، امام و مقتدای مسلمانان جهان و غمخوار مستضعفان عالم، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در ماه رمضان و در روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام‌الله علیها، در جوار سالار شهیدان آرام گرفت.

آن عبد صالح خدا، سراسر عمر با برکتش را به بندگی و اخلاص و مبارزه و جهاد گذراند و سرانجام در بهترین روزها و ساعات، به دست خبیث‌ترین دشمنان انسانیت به شهادت رسید و به‌همراه عزیزان و یاران همراهش، پاداش یک عمر مجاهدت را دریافت کرد و به آرزوی دیرینه‌اش که همیشه آن را تمنا می‌کرد، رسید.

او محبوب قلوب امت اسلام، مراد عارفان حماسه‌ساز و عاشقان تاریخ‌ساز و قرار دل‌های مجاهدان بود، که در طول ۳۷ سال زعامت و رهبری ملت بزرگ ایران و امت اسلام، شکوهمندترین و خردمندانه‌ترین و مقتدرانه‌ترین دوران را برای ایران عزیز رقم زد و ایران بزرگ را تا نزدیک قله‌های اقتدار و پیشرفت رهنمون شد.

اکنون آن روح آسمانی که بی‌قرار یاران شهیدش بود، به مهمانی ملکوتیان بار یافته است و راه نورانی که او برای فتح قله‌های اقتدار و افتخار ترسیم کرده بود، فراروی‌مان گشوده است.

نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور، با دلی شکسته و چشمانی اشکبار، شهادت بزرگ و انسان‌ساز و تاریخ‌ساز رهبر فقید انقلاب اسلامی را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنافداه و ملت بزرگ ایران و همه امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایند.

بدون تردید، آتش خشم ملت داغدار و عاشورایی ایران و همه مجاهدان مقاومت اسلامی، موجودیت نحس استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث را خواهد سوزاند و فصلی جدید را در تاریخ منطقه و جهان خواهد آفرید.

ان‌شاءالله مسئولان خدمتگزار از قوای سه گانه و نیروهای جان بر کف مسلح، برای تأمین امنیت و آسایش مردم عزیز و قدرشناس‌مان ، تدابیر لازم را خواهند اندیشید و خبرگان معظم ملت، در کوتاه‌ترین زمان، وظیفه تاریخی خود را با عنایت الهی و توجهات حضرت ولی عصرارواحنافداه، به‌انجام خواهند رساند.

ملت بزرگ ایران که بهترین مردم تاریخ هستند، با حضور در صحنه و هوشیاری و آگاهی و اراده راسخ در مواجهه با توطئه‌های داخلی و خارجی، نقش بی‌بدیل خود را ایفا خواهند کرد.

ائمه جمعه ایران اسلامی، در کنار مردم ایران، بسیجیان غیور، قوای سه گانه، خصوصا دولت خدمتگزار و نیروهای مسلح سلحشور خود هستند و تمام توان خود را تا پای جان و آخرین قطره خون، در راه تحقق آرمان‌های امام راحل و امام شهید به‌ میدان خواهند آورد.

والسلام علیکم و علی عباد الله الصالحین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

