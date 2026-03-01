طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را دارد

وی خاطرنشان کرد: ما از نسلی هستیم که در سنین کودکی، امام خمینی (ره) را درک کردیم. اوصاف ایشان را از بزرگترها شنیدیم. بزرگترها به امام افتخار می‌کردند. ما نیز بابت درک زمانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای افتخار می‌کنیم و به نسل‌های بعدی خواهیم گفت که اقتدار و شجاعت ایشان را دیدیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همه مردم دنیا دیدند که ایشان تا آخرین قطره خونشان در کنار مردمش ایستاد و ایستادگی کرد و کوتاه نیامد. اهل علم به خوبی می‌دانند که ایشان یگانه طرفدار علم و دانش بود. مردم ایران تا سال‌ها و نسل‌ها به این رهبر عزیز افتخار خواهند کرد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه امروز حق و باطل به طور کامل عیان است، گفت: این مرد بزرگ در برابر باطل ایستاد؛ این مرد تا آخرین لحظه از حقوق ملت پاسداری و بر حق مسلم هسته‌ای پافشاری کرد. ایشان لحظه‌ای از شرع و قانون کوتاه نیامد.

وی ادامه داد: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر و پدر همه ما بود. دنیا خواهد دید که یک ملت و فراتر از آن یک امت، عزادار رهبرش خواهد بود. اقشار مختلف مردم پدری ایشان را حس کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: اکنون همه ما عزادار و ناراحتیم و مصیبت نیز بسیار سنگین و بزرگ است، اما مردم بزرگ ایران اسلامی بدانند که در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ابهامی وجود ندارد و با جزئیات، تدابیر پیش‌بینی شده است.

وی اعلام کرد که فصل هشتم قانون اساسی درخصوص رهبری، انتخاب آن و تشکیل شورای موقت رهبری است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است. طبق این اصل تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

وی درباره انتخاب یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان توضیح داد که طبق قانون اساسی این انتخاب توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد گرفت.

وی در پاسخی به سوالی گفت: حتی اگر چنانچه یکی از آن سه عضو وجود نداشته باشند که البته هر سه هستند، ترتیباتی طبق قانون اساسی پیش‌بینی شده که توسط مجمع صورت می‌گیرد و فقیه و مجتهد بودن اکثریت این شوراست؛ چرا که مسئولیت آن پیشبرد امور رهبری نظام اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری جلسه مجلس خبرگان رهبری به منظور انتخاب رهبر جدید، گفت: تاکید قانون اساسی بر این است که این اقدام در اسرع وقت انجام بگیرد، اما باید توجه داشت که در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن خبیث از هیچ جنایتی فروگذاری نخواهد کرد.

طحان‌نظیف یادآور شد که این فرآیند در گذشته و پس از فوت امام خمینی (ره) نیز یک بار طی شد که براساس آن حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به رهبری برگزیده شدند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت که سایر اصول فصل هشتم ماننده اصول ۱۰۷ تا ۱۰۹ نیز که درباره شرایط رهبری و... است، می‌تواند مورد مطالعه و توجه مردم قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش عنوان کرد: آنچه از رهبری امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در ۴۷ سال گذشته دیدیم، این است که مسیر انقلاب اسلامی ادامه دارد.

وی افزود: مسیر انقلاب اسلامی، مسیر حق و ایستادگی در برابر جبهه باطل و زبون‌ترین رژیم‌هاست؛ لذا با رفتن یک نفر به عقب برنخواهیم گشت و ان‌شاالله این پرچم به دست صاحب اصلی آن یعنی حضرت ولی‌عصر (عج) سپرده خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان بار دیگر تاکید کرد: ساختارهای مختلف کشور طبق قانون اساسی شکل گرفته و وظایف هرکدام از نهادها مشخص است. طبق قانون اساسی در چنین روزهایی با ابهامی مواجه نیستیم و اخلالی در امور کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم به وجود نخواهد آمد.