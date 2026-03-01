عراقچی: پرچمی که رهبر شهید برافراشت، بر زمین نخواهد ماند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مکتب روشن و راه استوار رهبر شهید انقلاب همچنان زنده، پویا و الهامبخش باقی خواهد ماند، تاکید کرد: پرچمی که او برافراشت، بر زمین نخواهد ماند و دستهایی مؤمن و استوار، آن را به قلههای رفیعتر خواهد رساند.
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پی شهادت شهید آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران به این شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
با قلبی مالامال از داغ و اندوه، شهادت علی گونهی رهبر فرزانه و مقتدای بصیرمان حضرت امام آیتالله خامنهای (قدس سره) را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران و امت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آن پیشوای حکیم، با صلابت در تصمیم، عمیق در تدبیر و استقامت در مسیر حق، میراثی ماندگار از عزت، حکمت و ایستادگی برای تاریخ به یادگار نهاد.
شهادت چنین شخصیت سترگی، بیتردید فقدانی عظیم و غمی جانکاه است، اما مکتب روشن و راه استوار او همچنان زنده، پویا و الهامبخش باقی خواهد ماند.
اینک در بزنگاهی سرنوشتساز، صیانت از این میراث گرانسنگ و استمرار مسیر نورانی آن عبد صالح، رسالتی تاریخی و مسئولیتی خطیر بر دوش همگان است. این راه، راه ایمان، مقاومت و امید است؛ راهی که با خون پاک شهیدان آبیاری شده و با عزم استوار رهروانش استمرار خواهد یافت. پرچمی که او برافراشت، بر زمین نخواهد ماند و دستهایی مؤمن و استوار، آن را به قلههای رفیعتر خواهد رساند.