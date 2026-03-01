دبیر شورای عالی امنیت ملی:
تشکیل شورای رهبری امروز پیگیری میشود/ ملت ایران را سوزاندند؛ ما هم قلب آنها را خواهیم سوزاند
روزهای آینده فراز و فرودهایی خواهیم داشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بر اساس قانون اساسی، بهزودی شورای رهبری تشکیل خواهد شد. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای شرایطی که جامعه به هر دلیل رهبر نداشته باشد پیشبینیهایی صورت گرفته است و شورای رهبری بهطور موقت وظایف رهبری را در کشور بر عهده خواهد داشت. این اقدام در اسرع وقت انجام میشود و امروز هم پیگیری میشود تا شورای رهبری تشکیل شده و وظایف خود را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی در پیامی تصویری به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی گفت: همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم در جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا تلقیشان این بود که با یک ضربه سنگین به بخشهای نظامی کشور و شهادت سران نظامی کشور میتوانند بگویند که مردم در خیابان بریزید و رژیم را تغییر دهید.
وی ادامه داد: آنجا مواجه شدند با یک سنگر تمدنی و ملت ایران بلوغ خود را نشان دادند و علیرغم همه تبلیغات همبستگی خود را حفظ کردند و طلسمی که میخواستند برای انحلال ملت ایران و تجزیه ایران درست کنند از بین بردند و این تجربهای شد برای آنها که از این راه نمیتوانند وارد شوند. در طول این چند ماه روشهای مختلفی را برای سایش ملت ایران و حکومت ایران دنبال کردند از تحریمها و آزارهایی که به دلیل فشارهای اقتصادی به ملت ایران وارد کردند اما این پایداری وجود داشت و مردم تحمل کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فتنه اخیر گفت: طراحی شان از نظر فکر شیطانی که داشتند بد نبود اما ملت بلوغ فکری خود را نشان داد و در ۲۲ دی ماه این طراحی را خنثی کرد و سه روز بعد از آن طراحی بود از سوی دشمن برای عملیات نظامی اما موفق نشدند چراکه نظامیان آنها به آنها گفته بودند که این کار موفق نمیشود چراکه این کشور از دو ستون برخودرار است یک ستون ملت هوشیار و نترس است و ستون دیگر این است که از یک رهبری داهیانه برخوردار است و این موارد را خنثی می کند.
لاریجانی عنوان کرد: آقای ویتکاف گفته بود آقای ترامپ تعجب میکند که چرا با این همه امکانات ما ملت ایران تسلیم نمیشود و این وضعیتی بود که آنها در مخیلهشان بود. در نهایت به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که رهبری ایران در دست امام خامنهای است طراحیهایشان خنثی میشود و تصمیم گرفتند اول ایشان را بزنند. همه نگرانی داشتیم چراکه ایشان دردانهای بود که به دلیل سابقه طولانی مجاهدت این شأنیت را پیدا کرده بود.
وی با اشاره به دورانهای مختلف زندگی رهبر انقلاب ادامه داد: این حادثه، حادثهای بسیار تلخ برای ما و همه ملت ایران است. آمریکا و صهیونیستها با این اقدام عملاً شرایطی را برای ملت ایران رقم زدند که قلب ملت ایران را سوزاندند؛ ما نیز قلب آنها را خواهیم سوزاند. باید بدانند اینگونه نیست که بزنند و بروند. ملت ایران در طول تاریخ، بدتر از اینها را دیده است؛ مغولها ایران را شخم زدند، اما ملت ایران در برابر آنها ایستاد. این حادثه بسیار تلخ است و ملت را سوگوار کرده، اما آنچه امام فرمودند مبنی بر اینکه این شهادتها مردم را بااستقامتتر میکند، همانگونه است. ملت ما از هوشیاری برخوردار است و انشاءالله از این گردنه نیز عبور خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که تصور شما از روزهای آینده چیست، گفت: آمریکاییها و به طور کلی استعمارگران روشی دارند؛ هنگامی که به سمت کشوری میروند، چه با فریبکاری و چه با هر ابزار دیگری، نگاهشان به غارت منابع آن کشور است. این رویکرد از چند قرن پیش و از زمانی که استعمار در دنیا مفهوم پیدا کرد، وجود داشته و غارتگری در ذات کشورهایی بوده که چنین مسیری را دنبال کردهاند. فردی که اکنون در آمریکا مسئولیت دارد، نماد کاملی از این غارتگری است. به ونزوئلا نگاه کنید؛ بلافاصله دست روی نفت گذاشتند و با کمال صراحت گفتند نفت اینجا متعلق به ماست و به خزانه آمریکا میرود و سپس هر میزان که بخواهند به ملت ونزوئلا پرداخت میکنند. این ذات آنهاست.
لاریجانی عنوان کرد: نکته دوم مسیری است که صهیونیستها طی میکنند و آمریکا هم در دام آن افتاده است. اسرائیل به دنبال تجزیه ایران است؛ چراکه کشوری کوچک است، نه منابع گستردهای دارد، نه جمعیت بزرگی، نه ریشهای در این منطقه و نه اندیشهای هژمونساز. تمامی کشورهای اطراف آن اسلامی و مخالف آن هستند. بنابراین وقتی کشوری مانند ایران را میبیند، برای تحقق سلطه خود بر منطقه چارهای جز تلاش برای تجزیه این کشور بزرگ ندارد. از این رو، غارتگری و تجزیهطلبی، رویکردی است که دنبال میکنند و در دیگر کشورها نیز پی گرفتهاند، اما تاکنون هر طرحی که علیه ایران داشتهاند با شکست مواجه شده است؛ هرچند برای ما هزینههایی نیز ایجاد کردهاند.
لاریجانی گفت: باید توجه کنیم که آیا ما میخواهیم مستقل باشیم و زندگی کنیم، یا اینکه آنها میخواهند مسلط شوند و طبعاً غارتگری کنند و در حدی که خودشان میخواهند اجازه دهند امور صورت بگیرد و همچنین به دنبال تجزیه ایراناند. مثالی برایتان بزنم؛ در همین شرایط فعلی، منابعی از ایران بهخاطر خدماتی که ارائه شده بود، در یکی از این کشورها قرار داشت. آمریکاییها روی آن دست گذاشتند و بعد گفتند اگر میخواهید از این منابع استفاده کنید، باید در این زمینهها از چهار شرکت آمریکایی هم خرید کنیم. این نهایت تمدن آمریکایی است که اینگونه با کشورها سخن میگویند. ما باید بین این دو راه، یک راه را انتخاب کنیم.
وی تصریح کرد: شاید بخواهند از عوامل بیرونی بیشتر استفاده کنند، اما به نظر من مسیر اشتباهی را انتخاب کردهاند. کاری که با روشی ستمگرانه نسبت به رهبری ایران انجام دادند، چنان مردم را عصبانی کرده است که اجازه نمیدهند آنها به خواستههایشان برسند. مردم ایران اجازه تجزیهگری نمیدهند و پاسخ ایران به آنها روشن است. امروز سربازان سلحشور آمادگی کامل دارند؛ موشکهای ایران از همان لحظات اول به سمت آنها شلیک شد و امروز دردناکتر به سراغشان خواهد رفت. آنها به قلب مردم ایران خنجر زدند و به قلب آنها خنجر خواهد خورد. بنابراین رفتار نیروهای مسلح ما رفتاری قویتر از دیروز خواهد بود.
وی افزود: انشاءالله دوره روشنایی برای ملت فراهم خواهد شد. اولاً گروهکهایی که به فکر تجزیه ایران هستند بدانند که ما در این قضیه مسامحه نمیکنیم و تصور نکنند نسیمی وزیده است و میتوانند ایران را تجزیه کنند. نیروهای مسلح ایستادهاند و پاسخ ما هم مانند پاسخ روز گذشته خواهد بود. نکته دوم، همبستگی ملت است. آنچه از بیانات این دو سه ستمگر میبینید، نشان میدهد چشم دوختهاند به رفتار ملت ایران که آیا تفرقهای میان آنها ایجاد میشود یا نه. در اینجا هوشیاری ملت میتواند کمک کند. جامعه ایران جامعهای متکثر است و باید در این ایام با توجه نظر دهند. ممکن است اختلافاتی از گذشته داشته باشند، اما امروز روز تسویهحساب آن اختلافات نیست. امروز با دشمنی سرسخت مواجه هستید و باید این اختلافات کنار رود و با وحدت قدم برداشت.
وی در پایان گفت: براساس قانون اساسی، بهزودی شورای رهبری تشکیل خواهد شد. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای جامعهای که به هر دلیل رهبر نداشته باشد پیشبینی شده است و شورای رهبری موقتاً وظایف رهبری را در کشور بر عهده خواهد داشت. این کار در اسرع وقت صورت خواهد گرفت و امروز پیگیری میشود که شورای رهبری تشکیل شود و وظایفی را که بر عهده دارد انجام دهد.
لاریجانی گفت: همه خصوصیات شورای رهبری در قانون اساسی آمده است و روز گذشته در این باره جلسهای داشتیم، تمهیدات آن را فراهم کردیم و امروز این شکل اجرایی خواهد شد.
وی ضمن توصیههایی به ملت در روزهای پیش رو گفت: یک بخش از این تمهیدات مربوط به نیازهای اولیه مردم است، یعنی امکانات آذوقه و بنزین، تا اگر سفری دارند، مهیا باشد. همه این موارد اندیشیده شده است. دیروز نیز با مسئولان ذیربط صحبت شد تا اگر امکاناتی ترخیص نشده، سریعاً ترخیص شود و مردم از نظر مایحتاج دچار مشکل نشوند. در جنگ قبلی هم چنین مسئلهای پیش نیامد و امکانات در اختیار مردم قرار گرفت. انشاءالله همین روند ادامه خواهد داشت و دولت مصمم است؛ امکانات فراهم شده و تیمهای مربوطه برای این موضوع تعیین شدهاند. بنابراین نگرانیهای رایج در جنگها انشاءالله وجود نخواهد داشت و تامین خواهد شد. برای سفرها نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا در مسیر تا حد امکان امکانات فراهم باشد و مردم نگرانی نداشته باشند.
وی ادامه داد: نکته دوم درباره جنگ است که به طور طبیعی زد و خوردی است که همیشه برای مردم ایجاد نگرانی میکند. اما باید بدانند نیروهای مسلح امروز از ظرفیت بسیار خوب و تجربه مهمی برخوردارند. در جنگ قبلی تلفات زیادی داشتیم، اما دیروز چنین وضعیتی پیش نیامد؛ الحمدالله نیروهای مسلح با قدرت وارد عمل شدند و تعداد شهدا کمتر از چهار یا پنج نفر بود. بنابراین با تجربهای که کسب کردهاند، مسلط بر کار هستند و انشاءالله دشمن را پشیمان خواهند کرد.
لاریجانی گفت: ما باید بدانیم که طرف مقابل، درهای است که مردم باید برای یک عمر سروری این افراد نابکار را بپذیرند، ثروتشان غارت شود، استقلالشان ربوده شود و سرزمینشان تجزیه شود. بنابراین مقاومت امروز نیروهای مسلح بسیار ارزشمند است و باید از آنها حمایت کرد. نکته سوم هم همبستگی ملی است که پیشتر ذکر شد و کلید مسیر آینده است. آنها از همبستگی ملت بسیار رنج میبرند. بارها در بیاناتشان، صاحبنظران غربی به رئیسجمهور آمریکا گفته بودند که با ایران اینگونه رفتار نکنید. این ملت همبسته است؛ چه به دلیل نااهلی یا فریب خوردن، اقداماتی صورت گرفته، اما امروز این مصاف، مصاف همبستگی ملی است که میتواند ضربهای به آنها وارد کند و این شرارت جز از طریق وحدت ملت پاسخ نمیگیرد و انشاءالله همین هم خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: روزهای آینده فراز و فرودهایی خواهیم داشت، اما انشاءالله دورنمای آینده روشن و درخشانی است.
لاریجانی گفت: همان روز اول جنگ دیدیم که عملیات در یک فضای توسعهیافته پیش میرود. اگر این فضا به سمت جنگ بلندمدت برود، امکانات بسیار خوبی که نیروهای مسلح در فاصله جنگ قبلی تا جنگ فعلی فراهم کردهاند، همراه با تجربه ارزشمندی که کسب شده، دو ظرفیت مهم هستند که اقتدار ایران را تضمین میکنند و زمینه عملیات برای استمرار را فراهم میآورند. نیروهای مسلح امروز مصمم هستند تا زمانی که به نتیجه استقلال کافی ایران نرسند، رها نکنند و اجازه ندهند دشمن این حیلهگری را تکرار کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: یک بار باید روشن شود که آمریکاییها نمیتوانند به ملت ایران زور بگویند؛ این پنبه را باید از گوششان درآورد. ما دنبال جنگطلبی نبودیم و نیستیم، اما اگر جنگی به ما تحمیل شود، رهایشان نمیکنیم. جمهوری اسلامی نشان داده مسیرش صلحآمیز بوده است، اما طرف مقابل سفاکانی هستند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند.
وی ادامه داد: ما از قبل هم به کشورهای منطقه اعلام کرده بودیم که قصد تعرض به آنها را نداریم، اما وقتی از پایگاههای آنها علیه ما استفاده شود و آمریکا با امکانات محدودی که در منطقه فراهم کرده علیه ما عملیات کند، تمام پایگاههایش در منطقه را هدف قرار میدهیم. این پایگاهها خاک کشورهای همسایه نیست، خاک آمریکا است و من بارها این نکته را گفتهام.
لاریجانی افزود: ما با برادران و همسایگان عزیزمان در منطقه روابطی دوستانه داریم و میدانیم همبستگی در این جغرافیا برای امنیت پایدار مهم است. با رهبران آنها صحبت کردهایم و آنها میدانند که ما دنبال جنگ نیستیم. به آمریکا نیز از طریق سفارت سوئیس گفته بودیم که اگر به ما حمله کنند، تمام امکانات منطقهای آنها را هدف قرار خواهیم داد. به دوستانمان در منطقه گفتهایم که قصد تعرض به شما را نداریم و فقط به خاک آمریکا تعرض میکنیم، زیرا آن مناطقی که آنجا هستند، خاک آمریکا است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بنابراین دوستان و همسایگان ما باید بدانند و میدانند که ایران هرگز اهل تجاوز به آنها نبوده است. مگر در زمان صدام که او به ایران تجاوز کرد و کشورهای منطقه پشت صدام قرار گرفتند؛ آن زمان نیز ایران آغازگر جنگ نبود و تلافی نکرد. امروز هم همین رویه را داریم؛ ما به هیچ وجه دنبال تعرض به همسایگان نیستیم، اما چارهای نداریم و اجازه نمیدهیم آمریکاییها برای ملت ایران تله بگذارند و از آن سوءاستفاده کنند. یقه آنها باید گرفته شود و به همین دلیل نیروهای مسلح ما مصمم هستند ماجرا را ادامه دهند.
وی در پایان گفت: آنچه مهم است این است که بخشهای خدماتی کشور همانطور که دولت تصمیم گرفته، تا آنجا که ممکن است خدمات را با برنامهریزی خاص به مردم ارائه دهند. وقتی گفته میشود تعطیلی است، به معنای تعطیلی خدمات نیست. نیروهای اداری باید بدانند که امروز فصل خدمترسانی به مردم است و ما نیز نظارت میکنیم تا این خدمات بهطور کامل ارائه شود.