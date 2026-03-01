به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی شهادت رهبر انقلاب، پیام تسلیت صادر کرد که ب شرح زیر است:

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

إنا لله و إنا إلیه راجعون

امروز تاریخ، ورقی خونین اما پرافتخار را پیش روی امت اسلامی گشود؛ روزی که سوگ و صلابت در هم آمیخت و اشک و اراده در کنار هم ایستادند. فقدان یک رهبر الهی و حکیم، دل‌های مؤمنان را داغدار ساخت، اما شعله‌های ایمان، مقاومت و بیداری را فروزان‌تر از همیشه در جان ملت ایران و جبهه بزرگ مقاومت برافروخت.

مصیبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (ر،ه) به دست شقی ترین حکومت های جهان را پیش و بیش از همه به محضر مبارک حضرت بقیةالله الأعظم، امام عصر (ارواحنا فداه)، تسلیت عرض می‌کنیم؛ به حوزه‌های علمیه قم، نجف و سراسر عالم اسلام؛ به مراجع عظام تقلید؛ به خانواده‌های معظم شهدا که خود اسوه‌های صبر و استقامت‌اند؛ به نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران؛ و به ملت بزرگ و تاریخ‌ساز ایران که بار دیگر در سوگی حماسی، وحدت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

امروز ایران اسلامی عزادار است؛ اما این عزا، عزای انفعال نیست. این ماتم، ماتم عاشورایی است؛ سوگی است که از آن قیام می‌جوشد و عهدی تازه برای استمرار راه حق بسته می‌شود. دشمنان قسم‌خورده ملت ایران ، نظام سلطه جهانی، استکبار آمریکایی و صهیونیسم جنایت‌پیشه پنداشتند که با هدف گرفتن جسم یک رهبر الهی، می‌توانند روح یک ملت را متزلزل کنند؛ غافل از آنکه انقلاب اسلامی، یک شخص نیست، یک مکتب است؛ و مکتب با شهادت زنده‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود.

ملت ایران نشان داده است که در هر بزنگاه تاریخی، از دل تهدید، اقتدار می‌آفریند؛ از دل فشار، پیشرفت می‌سازد؛ و از دل شهادت، تمدن می‌پرورد. امروز نیز با حفظ انسجام ملی، هوشیاری راهبردی، تبعیت از قانون اساسی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، و با تکیه بر قدرت بازدارندگی و عمق راهبردی خود در منطقه، مسیر عزت و استقلال را با صلابت ادامه خواهد داد.

راهبرد روشن است:

• صیانت قاطع از امنیت ملی و ثبات کشور؛

• انسجام درونی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمنان؛

• استمرار حمایت از ملت‌های مظلوم؛

• و پیگیری هوشمندانه و بازدارنده پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه در چارچوب منافع ملی.

سوگ امروز ما، سوگ یک ملت ایستاده است. ملتی که با الهام از فرهنگ عاشورا، هر شهادت را پلی برای تعالی می‌داند و هر تهدید را فرصتی برای تحکیم بنیان‌های قدرت ملی.

ما با قلبی آکنده از اندوه و ایمانی استوار، این ضایعه بزرگ را تسلیت می‌گوییم و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنیم؛ تا پرچم عدالت، استقلال، کرامت انسانی و مبارزه با ظلم و اشغالگری، برافراشته‌تر از همیشه در اهتزاز بماند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته



محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

