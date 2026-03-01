در بیانیه نمایندگان مجلس مطرح شد:
شهادت رهبر انقلاب نه پایان راه که آغاز فصل جدیدی از مقاومت و اتحاد امت اسلامی است
به گزارش ایلنا، نمایندگان مردم در شورای اسلامی در پی شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی ببانیهای ضمن تسلیت این ضایعه عظیم با بیان اینکه بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشتاز محور مقاومت و حامی مظلومان عالم، با خردمندی، شجاعت و ایمانی راسخ، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را هدایت کردند و نشان دادند که ایستادگی در برابر استکبار، ستون اصلی اقتدار ملی و عزت ملت است، تاکید کردند: ملت ایران، با هوشیاری، صلابت و انسجام ملی، خون پاک امام خامنه ای را سرمایهای برای پیشرفت، اقتدار و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی قرار خواهد داد و عاملان این جنایت جنونآمیز را پاسخی پشیمان کننده خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
ملت بزرگ و سرافراز ایران؛
شهادت مظلومانه رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه، به دست شقیترین دشمنان امت اسلامی و جلادان بشریت، ضایعهای بزرگ و جانکاه برای ملت ایران و همه آزادگان جهان است. اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که دستانشان به خون هزاران زن، کودک و مرد بیگناه آلوده است، نشانه حقانیت راه رهبر فرزانه انقلاب و صداقت مجاهدت ایشان در مسیر عزت اسلام و استقلال ایران است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشتاز محور مقاومت و حامی مظلومان عالم، با خردمندی، شجاعت و ایمانی راسخ، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را هدایت کردند و نشان دادند که ایستادگی در برابر استکبار، ستون اصلی اقتدار ملی و عزت ملت است. شهادت ایشان، نه پایان راه، که آغاز فصل جدیدی از مقاومت و اتحاد امت اسلامی است و ملت ایران با وحدت و اقتدار، راه پرافتخار ایشان را استوارتر ادامه خواهد داد.
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی این ضایعه عظیم را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مراجع عظام تقلید و علما، ملت شریف ایران، خانوادههای معظم شهدا و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنند. ملت ایران، با هوشیاری، صلابت و انسجام ملی، خون پاک امام خامنه ای را سرمایهای برای پیشرفت، اقتدار و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی قرار خواهد داد و عاملان این جنایت جنونآمیز را پاسخی پشیمان کننده خواهند داد.
والسلام علیکم و رحمهالله
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴