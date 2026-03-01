وی ادامه داد: زمانی که حاج قاسم شهید شد، فکر می‌کردم تلخ‌ترین روزهای زندگی‌ام را سپری می‌کنم و از نظر من دنیا به آخر رسیده بود، اما هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم روزی فرا برسد که با شرایطی تلخ‌تر از آن روز روبه‌رو شوم. کاش فرصت بود تا کمی درباره عمق و عظمت این مرد الهی و مجاهد سخن می‌گفتم.

قالیباف با بیان اینکه امام شهید انقلاب، که پس از امام کبیر انقلاب دومین معلم قرن جدید بود، اظهار کرد: برای من که قریب به ۵۰ سال از نزدیک این شخصیت برجسته الهی و سیاسی را درک کرده‌ام، قابل تصور نیست که روزهایی را زندگی کنم که آقا در کنارمان نیستند.

وی افزود: دلیل اصلی باور ما به این بزرگمرد تاریخ آن بود که ایشان را سرباز تام و کامل حضرت ولی‌عصر (عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف) می‌دانستیم و سربازی برای او را سربازی برای امام زمان تلقی می‌کردیم و می‌کنیم. ما در این اعتقاد راسخ بوده و هستیم و ذره‌ای تردید به خود راه نداده‌ایم که این مملکت، مملکت آقا امام زمان (عج) است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای ما بزرگ بود، اما با نبی مکرم اسلام قابل مقایسه نبود. زمانی که در جنگ احد بحث شهادت پیامبر در میان مؤمنان مطرح شد و آنان را نگران و ناامید کرد، وحی نازل شد که برای امروز من و شما آموزه‌ای مهم است.

وی افزود: خداوند در سوره آل‌عمران، آیه ۱۴۴ فرموده است: «محمد جز فرستاده‌ای از سوی خدا نیست که پیش از او نیز فرستادگانی آمده و رفته‌اند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا ایمان و عمل صالح را ترک می‌کنید و به روش گذشتگان‌تان بازمی‌گردید؟» پاسخ ما به این پرسش قرآن این است که معاذالله، راه امام کبیرمان و امام شهیدمان را با استواری ادامه خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شما وعده صادق ۳ و ۴ را با یکدیگر مقایسه کنید. در وعده صادق ۳ چند ساعت طول کشید تا با فرماندهی امام شهیدمان، خود را بازیافتیم و درس عبرت‌آموزی به دشمن صهیونی دادیم؛ اما اکنون می‌بینید که ساختار نظامی و مدیریتی کشور از فردمحوری خارج شده است، به‌گونه‌ای که کمتر کسی تصور چنین حجم گسترده‌ای از عملیات موفق علیه مراکز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی را داشت؛ عملیاتی که کارشناسان نظامی را در حیرت فرو برده و تا این لحظه بدون ذره‌ای وقفه ادامه داشته و ادامه خواهد داشت.

قالیباف گفت: همین‌جا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و همه عوامل و ایادی آن‌ها می‌گویم، دوباره تأکید می‌کنم؛ هم به این دو جانی کثیف و هم به عواملشان می‌گویم: شما پا روی خط قرمز ما گذاشته‌اید و باید هزینه آن را نیز بپردازید. این برای ما نه‌فقط یک جنگ وجودی، بلکه خشم فروخفته‌ای است که زمان انتقام نهایی آن فرارسیده است.

وی تأکید کرد: ما به پشتوانه ده‌ها میلیون نفر از مردم باوفای ایران و با اطمینان از الطاف ویژه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، چنان ضربات هولناکی به شما خواهیم زد که خودتان به التماس بیفتید. خواهید دید که این رویاپردازی‌های خیالی شما چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت.

وی خطاب به مردم بیان کرد: سخنی نیز با مردم عزیزمان، به‌ویژه آن‌ها که به دلیل عملکرد ما مسئولان نسبت به نظام جمهوری اسلامی منتقد هستند، در میان می‌گذارم. می‌دانم شما گله‌مندی‌های به‌حقی دارید، اما باید بسیار مراقب باشیم که در زمین دشمنان ایران بازی نکنیم. اگر شما ما را قبول ندارید، اما ایران را که دوست دارید. هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد در زمین جانیان بالفطره اجنبی بازی کند. تردید نکنید که این انقلاب با این پشتوانه مردمی که در راهپیمایی‌های ۲۲ دی و بهمن دیدید، حفظ می‌شود و به اعتلای خود ادامه می‌دهد. آن‌ها دشمن ایران هستند و اگر با جمهوری اسلامی نیز مخالف‌اند، از این جهت است که توانسته استقلال و یکپارچگی ایران را حفظ کند.