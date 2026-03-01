نیروهای مسلح گام متفاوت و سختی از انتقام را به اجرا خواهند گذاشت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۶ عملیات وعده صادق ۴ با اعلام آغاز موج ششم این عملیات تاکید کرد: ۲۷ نقطه از پایگاه های آمریکا در منطقه به همراه پایگاه تل نوف، ستاد فرماندهی کل ارتش صهیونی در هاکاریا و مجتمع بزرگ صنایع دفاعی در تل آویو پ، بخشی از اهداف مورد حمله بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۶ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

موج ششم عملیات وعده صادق ۴ با حملات موشکی و پهپادی گسترده سپاه پاسداران به سرزمین های اشغالی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با قدرت انجام شد.

۲۷ نقطه از پایگاه های آمریکا در منطقه به همراه پایگاه تل نوف، ستاد فرماندهی کل ارتش صهیونی در هاکاریا و مجتمع بزرگ صنایع دفاعی در تل آویو پ، بخشی از اهداف مورد حمله بودند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد صدای آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی قطع و با سیلی های پی در پی، و پشیمان کننده گام متفاوت و سختی از انتقام را به اجرا خواهند گذاشت.

