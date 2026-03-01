ساختار هوشمندانه نظام، قدرت بازسازی خود را در کمترین زمان دارد

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در خصوص ویژگی‌های منحصربه‌فرد رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در جهان کسی را با این ویژگی‌ها سراغ نداریم؛ شخصیتی روشن، فیلسوف، مسلط بر همه ابعاد علمی، محققی عمیق و حقیقتاً ذوالفنون. ایشان در ویژگی‌های شخصیتی، الگویی بزرگ برای جهان اسلام بودند.

وی با بیان اینکه شخصیت حضرت آقا در هیچ قالبی نمی‌گنجد، ادامه داد: اگر بخواهیم درباره ابعاد شخصیتی ایشان صحبت کنیم، به هیچ وجه در مجاز نمی‌گنجد و هیچ بعدی از شخصیت آقا را نمی‌شود به‌طور کامل مطرح کرد؛ اما دو کلمه با مردم عزیزمان دارم: اگرچه این واقعه جانکاه است، اما مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی در طی راه روشن انقلاب پیش نخواهد آمد.

مخبر با اشاره به سابقه تاریخی نظام اسلامی در عبور از بحران‌ها گفت: ساختار هوشمندانه نظام اسلامی به شکلی است که قدرت بازسازی خود را دارد؛ هرچه خسارت زیاد باشد، نظام توانایی ترمیم و بازسازی ساختار خود را دارد. ما در جریان حوادث اول انقلاب که بخش زیادی از سران کشور را از دست دادیم، بعد در رحلت حضرت امام (ره) و سپس در مسائلی که در کشور پیش آمد از جمله شهادت شهید رئیسی همواره وعده صادق الهی محقق شد.

وی با یادآوری اولین دیدار خود با رهبر انقلاب پس از آن حوادث، تصریح کرد: وقتی برای اولین بار پس از آن فاجعه خدمت ایشان رسیدم، صلابت و قدرت مدیریت را با تمام وجود حس کردم. توسل، بدون تزلزل در تدابیر و ورود مقتدرانه به همه مسائل، چنان بود که وقتی از محضر ایشان خارج شدم، یک آدم دیگر شده بودم.

مخبر با اشاره به آخرین رویارویی با دشمن گفت: در آخرین جنگ ۱۲ روزه، به دشمن حتی به اندازه ساعت هم فرصت ندادیم که بتواند خودش را بازیابی کند. دشمن باید بداند که این جنایت از او نخواهد ماند و حتماً برخوردی خواهد شد که برای جهان درس‌آموز باشد.

وی در پایان با تأکید بر پیش‌بینی‌های قانون اساسی برای تداوم مدیریت کشور گفت: امیدواریم ان‌شاءالله شاهد بازسازی ساختار کشور در کمترین زمان باشیم؛ چراکه برای همه سمت‌های کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مردم باید بدانند اگر این اتفاق داغداری سنگینی بر دل همه ملت ایران و مجاهدین سراسر جهان ایجاد کرده، اما به حول قوه الهی به سرعت جبران خواهد شد و دشمن را با بدترین میزان شکست روبرو خواهیم کرد.

محمد مخبر در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه چهل و چندساله انقلاب اسلامی در عبور از پیچ‌وخم‌های تاریخی، تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون اساسی و سازوکارهای هوشمندانه‌ای که در آن پیش‌بینی شده، آماده مواجهه با این بزنگاه حساس است.

وی با تشریح مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی افزود: بر اساس این اصل، در شرایطی که مقام رهبری به هر دلیلی موقتاً یا permanently خالی می‌ماند، شورایی متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اداره موقت امور را بر عهده می‌گیرند.

مخبر با تأکید بر سرعت عمل در اجرای این اصل قانونی گفت: این مسئولیت هم‌اکنون انجام شده و یا به سرعت در حال انجام است. نظام اسلامی با تکیه بر این ظرفیت‌های قانونی، کوچک‌ترین خللی در مدیریت کشور ایجاد نخواهد شد.