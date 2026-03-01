سردار پاکپور به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان سردار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسید.

در پی جنگ ۱۲ روزه و شهادت سردار حسین سلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی در حکمی ضمن اعطای درجه سرلشکری، سردار محمد پاکپور را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کردند.

سردار سرلشکر محمد پاکپور، متولد سال ۱۳۴۰ در شهر اراک است. او از سال ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۴۰۴ با حکم رهبر انقلاب به مدت ۱۶ سال فرماندهی نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت.

پاکپور از روزهای آغازین انقلاب ۱۳۵۷ وارد سپاه شد و در جریان بحران‌های داخلی به‌ویژه غائله کردستان، در صحنه حضور داشت. در دوران جنگ ایران و عراق، فرماندهی یگان زرهی سپاه و سپس لشکر ۸ نجف اشرف و لشکر ۳۱ عاشورا را عهده‌دار بود. او در جریان این جنگ نیز مجروح شد.

سردا محمد پاکپور پس از جنگ نیز مسئولیت‌های مهمی همچون: فرماندهی قرارگاه نصرت، فرماندهی قرارگاه شمال، معاونت عملیات کل سپاه پاسداران و رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه را برعهده داشته است.

در جریان حملات تروریستی خرداد ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه امام خمینی، سردار پاکپور فرماندهی یگان تکاور صابرین را در صحنه عملیات برعهده داشت.

سردار پاکپور دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران و دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس بود.

۴ سال پیش، اتحادیه اروپا سردار پاکپور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

