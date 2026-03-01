دشمنان را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش ایلنا، بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح درپی شهادت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) شهادت رهبر عالیقدر و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) را به آحاد ملت ایران و امت اسلامی تسلیت و تعزیت می گوید.

میراث گران بهای آن رهبر و مرشد آزادگان جهان، چراغ راه ملت شجاع و قهرمان ایران و نیروهای مسلح منتقم است.

یاد آن مجاهد نستوه همچنان نور هدایت و پشتیبان وحدت ملی است و ایثار و پایداری او الهام بخش همه خادمان اسلام ناب وظلم ستیز می باشد.

دشمنان این ملت به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را با قدرت، صلابت و حمایت مردم شریف پشیمان خواهیم کرد و راه آن رهبر حکیم و مقتدر را تا آخرین قطره خون و تسلیم دشمنان ادامه خواهیم داد.

