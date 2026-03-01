ایروانی: حملات آمریکا و اسرائیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است

بسم الله الرحمن الرحیم

از جناب آقای رئیس برای برگزاری این نشست اضطراری سپاسگزارم. از دبیرکل محترم نیز به‌خاطر ارائه گزارش و مشارکت ایشان در این نشست قدردانی می‌نماییم. مراتب قدردانی صمیمانه خود را از فدراسیون روسیه و چین به‌دلیل حمایت از برگزاری این نشست اضطراری شورای امنیت جهت رسیدگی به تجاوز آشکار توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل ابراز می‌داریم. همچنین از اعضای شورا، به‌ویژه چین، پاکستان و فدراسیون روسیه که امروز مواضعی اصولی در محکومیت این اقدام غیرقانونی اتخاذ نمودند، تشکر می‌کنم.

آقای رئیس،

صبح امروز، رژیم ایالات متحده، مشترکاً و در هماهنگی با رژیم اسرائیل، برای دومین بار در ماه‌های اخیر، تجاوزی تحریک‌نشده و از پیش طراحی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز نمود و به‌طور عامدانه مناطق مسکونی پرجمعیت در چندین شهر بزرگ ایران را که میلیون‌ها نفر در آن سکونت دارند، هدف قرار داد. در نتیجه این حملات مسلحانه وحشیانه، صدها غیرنظامی مجروح شده‌اند و بر شمار آنان افزوده می‌شود. تجاوز و جنایات فجیع رژیم ایالات متحده و رژیم اسرائیل و هدف‌گیری عامدانه و مستمر زیرساخت‌های غیرنظامی همچنان ادامه دارد. افزون بر ده‌ها ساختمان مسکونی، متجاوزان یک مدرسه را در شهر میناب در استان هرمزگان هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن بیش از صد کودک گردید. شمار غیرنظامیان بی‌گناه همچنان رو به افزایش است. این صرفاً یک اقدام تجاوزکارانه نیست؛ بلکه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

با این حال، امروز بار دیگر نماینده ایالات متحده مطابق با الگویی تأسف‌بار کوشیده است با تحریف واقعیت‌ها و اتکا به اطلاعات نادرست، تجاوز آشکار آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشورم را توجیه نماید. لیکن واقعیت‌ها غیرقابل انکار و روشن است.

توجیهاتی که امروز از سوی نماینده ایالات متحده مطرح شد، غیرقانونی و کاملاً فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. ادعاهای بی‌اساسی که برای دفاع از این توسل غیرقانونی به زور مطرح گردیده، هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. استناد به «حمله پیش‌دستانه»، ادعای وجود تهدید قریب‌الوقوع، یا سایر ادعاهای سیاسی بی‌پایه، نمی‌تواند تجاوز را مشروع جلوه دهد. چنین ادعاهایی از منظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بی‌اساس بوده و با اصول صریح منشور ملل متحد در تعارض آشکار است.

همچنین ادعاهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان فرانسه، بریتانیا و برخی دیگر از اعضای غربی شورا در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را قاطعانه رد می‌کنم. این ادعاها فاقد مبنای واقعی و حقوقی است.

آقای رئیس، همکاران محترم،

رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم اسرائیل صراحتاً مسئولیت این اقدام تجاوزکارانه را بر عهده گرفته و آشکارا تغییر رژیم را به‌عنوان هدف خود اعلام کرده‌اند؛ امری که اعترافی بی‌پرده به قصد آنان برای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور ایالات متحده این تجاوز را به‌دروغ ضرورتی برای خنثی‌سازی تهدیدی قریب‌الوقوع علیه مردم آمریکا توصیف کرده است. این چیزی جز تلاشی عامدانه برای گمراه‌سازی جامعه بین‌المللی و افکار عمومی آمریکا و زمینه‌سازی برای مشروعیت‌بخشی به جنگی غیرقانونی نیست.

به‌طور مشابه، نماینده آمریکا با رویکردی فریبکارانه کوشیده است این شورا را نیز گمراه سازد. با این حال، تاریخ به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایالات متحده مکرراً بر توسل غیرقانونی به زور، مداخله پنهانی و دستکاری سیاسی برای تغییر دولت‌های سایر کشورهای عضو استوار بوده است. این سابقه به‌خوبی مستند و تثبیت‌شده است. واقعیت روشن و انکارناپذیر است: آنچه امروز علیه کشور من از سوی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در حال وقوع است، یک اقدام آشکار تجاوزکارانه و نقض کامل حقوق بین‌الملل است. هیچ توجیهی، هیچ اتهامی و هیچ روایت مبتنی بر اطلاعات نادرست نمی‌تواند این جنایت و تجاوز آشکار را مشروعیت بخشد یا توجیه نماید.

آقای رئیس،

ما در موارد متعددی، بیانیه‌های جنگ‌طلبانه و اقدامات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا در امور داخلی ایران را که نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، به اطلاع این شورا و دبیرکل رسانده و خواستار اقدام شورا شده‌ایم؛ لیکن متأسفانه هیچ‌یک با پاسخ مواجه نگردید.

موضوع مطروحه در برابر شورا روشن و بی‌ابهام است: آیا هر دولت عضوی، از جمله یک عضو دائم این شورا، می‌تواند از طریق توسل به زور، اعمال فشار یا تجاوز، آینده سیاسی یا نظام حکومتی دولت دیگری را تعیین کرده یا کنترل امور آن را تحمیل نماید؟ حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در این خصوص صریح و قاطع است. بند ۴ ماده ۲ منشور، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را به‌طور مطلق ممنوع می‌سازد.

آقای رئیس،

در این چارچوب، مایلم نکات زیر را مطرح نمایم:

یک: آنچه علیه کشور من در حال وقوع است، یک اقدام آشکار تجاوزکارانه است؛ تجاوزی مسلحانه و علنی علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ امروز آمریکا و رژیم اسرائیل صرفاً جنگی علیه ایران نیست؛ بلکه جنگی علیه منشور ملل متحد، جنگی علیه حقوق بین‌الملل و جنگی علیه نظم حقوقی بین‌المللی است که سازمان ملل متحد و شورای امنیت طی بیش از هشت دهه بر آن بنا شده‌اند. همان‌گونه که منشور تصریح می‌کند، سازمان ملل متحد «برای مصون داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ» تأسیس شد. منشور که در سال ۱۹۴۵ تصویب گردید، بر این اصل بنیادین استوار است که اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور خودداری نمایند. تنها استثنا، حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ و آن هم صرفاً در صورت وقوع حمله مسلحانه است. تجاوز نظامی انجام‌شده از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل هیچ‌یک از شرایط دفاع مشروع را احراز نمی‌کند. بر این اساس، اقدام ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور که قاعده‌ آمره، اصلی و بنیادین حقوق بین‌الملل بوده و مورد پذیرش تمامی دولت‌های عضو قرار گرفته است، می‌باشد. نه منشور و نه حقوق بین‌الملل، امور داخلی دولت‌ها را مجوزی برای توسل به زور از سوی سایر دولت‌ها به رسمیت نمی‌شناسد. در غیر این صورت، هیچ نظم حقوقی بین‌المللی دوام نخواهد آورد و حاکمیت قانون جای خود را به حاکمیت زور خواهد داد.

دو: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز و جنگ گسترده، در حال اعمال حق ذاتی و مشروع خود در دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تمامی ظرفیت‌ها و امکانات دفاعی لازم را برای مقابله با این تجاوز مجرمانه و بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه به‌کار گرفته‌اند. در نتیجه، تمامی پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروهای متخاصم در منطقه، در چارچوب اعمال مشروع حق دفاع مشروع ایران، اهداف نظامی مشروع تلقی خواهند شد. ایران تا زمان توقف کامل و صریح تجاوز، به اعمال قاطعانه و بی‌درنگ حق دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد.

سه: ایران همچنان به‌طور قاطع به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود متعهد است. تحت هیچ شرایطی، حاکمیت، مردم یا منافع کشورهای همسایه خود در خلیج فارس را هدف قرار نخواهیم داد. پاسخ مشروع ما صرفاً و منحصراً متوجه پایگاه‌ها و دارایی‌های دولت متخاصم ایالات متحده بوده است که خارج از کنترل دولت‌های میزبان فعالیت می‌کنند. اولویت با اهدافی بوده است که توان و ظرفیت متجاوز را برای تداوم اقدامات مخربش کاهش دهد. ما پیش‌تر و به‌طور رسمی این هشدار را به دبیرکل و شورای امنیت منتقل کرده بودیم.

چهار: علی‌رغم سیاست‌های خصمانه مستمر آمریکا، ما صادقانه و جدی مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو را برای دستیابی به توافقی عادلانه، منصفانه و پایدار دنبال می‌کردیم؛ اما برای دومین بار در میانه مذاکرات، ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد و با توسل به زور، در نقض آشکار منشور ملل متحد، علیه ایران حمله‌ای را آغاز نمود. آنان با مداخله‌ای گستاخانه در امور داخلی ایران، حتی مردم را به شورش علیه دولت خود فرا می‌خوانند. سابقه اخیر آمریکا در قبال ایران نیز روشن است. از ژانویه ۲۰۲۵، دولت آمریکا مجدداً رویکرد خصمانه خود را از جمله سیاست موسوم به «فشار حداکثری» و خفه‌سازی اقتصادی از طریق تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده، از سر گرفت است. مجمع عمومی بارها با اکثریت قاطع علیه چنین اقدامات قهری یک‌جانبه رأی داده است. هدف این اقدامات غیرقانونی شفاف است: تسلیم بی‌قید و شرط. با وجود هشدارهای مکرر ایران به دبیرکل و شورا در خصوص نقض‌های جدی منشور از سوی یک عضو دائم، شورا متأسفانه در ایفای مسئولیت اولیه خود ناکام مانده و فرسایش حاکمیت قانون به سود حاکمیت زور را ممکن ساخته است.

پنجم: همان‌گونه که رژیم اسرائیل موفق شد آمریکا را به ورطه جنگ با ایران بکشاند، ایالات متحده نیز به‌نوبه خود عامدانه در پی گسترش دامنه درگیری از طریق بهره‌گیری از پایگاه‌های خود در منطقه خلیج فارس است. رؤیای دولت متخاصم آمریکا برای بلعیدن ایران و وادار ساختن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم، هرگز محقق نخواهد شد. این جنگ، پیش از آنکه رقابتی در حوزه تجهیزات نظامی و فناوری‌های پیشرفته باشد، نبرد اراده‌هاست؛ جمهوری اسلامی ایران در این نبرد پیروز خواهد شد. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران بارها تعهد خود به دیپلماسی و مذاکره را اعلام کرده است؛ لیکن هرگز در برابر فشار، اجبار یا زور تسلیم نخواهد شد. دیپلماسی قواعد و اصولی دارد و نمی‌تواند با تجاوز همزیستی داشته باشد.

ششم: وظیفه اعضای شورا دفاع از حقوق بین‌الملل و به‌ویژه منشور است. از آنان خواسته نشده است که نظام‌های سیاسی دولت‌ها را قضاوت کنند یا تعیین نمایند که تجاوز نظامی یا محاصره اقتصادی به آزادی منجر می‌شود یا سلطه. ابراز نگرانی و محکومیت‌های توخالی کافی نیست. شورا باید اقدام کند. وفق ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید فوراً:

احراز نماید که آمریکا و رژیم اسرائیل مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده‌اند و خواستار توقف فوری توسل غیرقانونی آنان به زور، از جمله هرگونه تهدید صریح یا ضمنی علیه ایران، گردد و تضمین‌های الزام‌آور مبنی بر عدم تکرار مطالبه نماید.

تصریح نماید که ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بین‌المللی تمامی خسارات مادی و معنوی واردشده به زیرساخت‌ها و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند و ملزم به جبران کامل می‌باشند.

آقای رئیس، اجازه دهید در پایان با حقیقتی ساده و غیرقابل انکار سخن را خاتمه دهم:

رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کرده‌اند. آنان حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را نقض کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.

مادامی که این تجاوز ادامه داشته باشد، ایران نیز به اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود قاطعانه، متناسب، بی‌درنگ و تا پایان تجاوز ادامه خواهد داد.

شورای امنیت باید اکنون اقدام کند و این اعمال تجاوزکارانه را فوراً متوقف سازد. سکوت، همدستی در این جنایت است.

آقای رئیس، ما به‌طور قاطع ادعاهای گزاف و نادرستی را که نماینده رژیم اسرائیل مطرح خواهد کرد، رد و به‌طور صریح محکوم می‌نماییم. سابقه این رژیم با تجاوز، اشغال، نسل‌کشی، نقض‌های نظام‌مند حقوق بین‌الملل و توسل مستمر به زور تعریف می‌شود. با توجه به چنین سابقه‌ای، ادعاهای این رژیم فاقد هرگونه اعتبار است. هیچ عضو مسئول این شورا این ادعاها را جدی نخواهد گرفت.