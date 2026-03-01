شناورهای آمریکایی با ۴ فروند پهپاد در لنگرگاه جبل علی مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در موج پنجم عملیات وعده صادق ۴ در اقیانوس هند، شناور MSP با ماموریت مهمات‌بر برای شناورهای آمریکایی، در لنگرگاه جبل علی با چهار فروند پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و با خسارات و انفجارهای پی در پی به طور کامل از رده خارج شده است.

پایگاه دریایی آمریکایی در منطقه عبدالله مبارک کویت مورد اصابت ۴ فروند موشک بالستیک و ۱۲ فروند پهپاد قرار گرفت و در تمام زیرساخت‌های اصل منهدم و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی کشته و مجروح شده‌اند.

همچنین ناو پشتیبانی رزمی کلاس MST با ماموریت تانکر سوخت رسان به شناورهای آمریکایی در منطقه اقیانوس هند، با موشک‌های ایرانی قدر ۳۸۰ مورد اصابت قرار گرفت.

رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران، به امتداد رزمندگان عرصه هوایی، درهای جهنم را به روی یگان‌های دشمن باز نگه خواهند داشت.

