وی گفت: همان‌طور که مردم عزیزمان از رسانه ملی شنیدند، ساعت ۹:۲۰ دقیقه نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی کودک‌کش و رژیم آمریکای جنایتکار حملات نظامی را علیه اهدافی در کشور ما آغاز نمودند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: این اهداف، اهداف نظامی و همچنین مردم بی‌گناه از جمله مورد اصابت قرار دادن یک مدرسه در شهرستان میناب بود که منجر به شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان بی‌گناه گردید. همچنین در جاهای دیگر نیز مردم بی‌گناه را مورد هدف قرار دادند.

سرلشکر عبداللهی در ادامه با تأکید بر تعهد نیروهای مسلح اظهار داشت: مردم عزیز ما بدانند که نیروهای مسلح عهد بستند با ملت بزرگوار ایران و با فرمانده معظم کل قوا که تا آخرین قطره خون برای امنیت کشور و حفظ تمامیت ارضی و امنیت مردم عزیز ایستادگی کنند.

وی تأکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که تا پای جان ایستاده‌ایم و حتماً دشمن را پشیمان خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) همچنین درباره پاسخ ایران گفت: بلافاصله بعد از حملات دشمن، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت و هدف قرار دادیم و همچنین پایگاه‌های آمریکا را در منطقه مورد هدف قرار دادیم که خسارت بسیار سنگینی هم به رژیم صهیونیستی و هم به آمریکایی‌ها وارد شد.

وی در بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: ترامپ بداند که این بار دیگر پایان جنگ به عهده او نیست و جمهوری اسلامی است که پایان جنگ را تعریف خواهد کرد. آنها شروع کردند و پایان جنگ را ما حتماً رقم خواهیم زد.

سرلشکر عبداللهی در ادامه با اشاره به سابقه دشمنی‌ها علیه ایران گفت: این جنایتکاران که یک بار دیگر مرتکب جنایت شدند و در ۴۷ سال گذشته ملت بزرگ ایران را در تحریم‌ها و محاصره‌های شدید اقتصادی قرار دادند و سختی‌های فراوانی را به ملت ایران وارد کردند، حتماً این دفعه بایستی جواب دندان‌شکنی را دریافت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله که در این زمینه پیروزی از آن ملت ما و رزمندگان نیروهای مسلح خواهد بود.