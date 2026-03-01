اطلاعیه شماره ۳/

موج سوم و چهارم با موشک های پیشرفته‌تر از وعده صادق ۳ در حال اجرا است

روابط عمومی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای بیان کرد: موج سوم و چهارم عملیات وعده صادق ۴ به صورت مستمر علیه اهداف گسترده نظامی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونی، با موشک های پیشرفته‌تر از وعده صادق ۳ و به صورت دقیق‌تر و سهمگین‌تر در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳ روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ

ملت شریف ایران؛

موج سوم و چهارم عملیات وعده صادق ۴ به صورت مستمر علیه اهداف گسترده نظامی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونی، با موشک های پیشرفته‌تر از وعده صادق ۳ و به صورت دقیق‌تر و سهمگین‌تر در حال اجرا است.

پایگاه دریایی ارتش صهیونی در بندر حیفا، لنگرگاه ناوهای جنگی رژیم در حیفا، پایگاه هوایی رمات دیوید، وزارت جنگ رژیم در منطقه هاکریات، شهرک نظامی - صنعتی بیت الشمس و مرکز صنایع نظامی اشتود در مرکزیت اهداف در طول موج سوم و چهارم هستند.

نیروهای سپاه پاسداران برای توسعه و تعمیق جنگ آمادگی دارند اهداف ثابت و سیار دشمنان در منطقه را بصورت مدیریت شده مورد هجوم موشکها و پهپادهای ایرانی قرار دهند.

دشمنان خبیث ملت ایران بدانند موج های آتی شکننده‌تر و چندین برابر بیشتر از عملیات وعده صادق۳ با بهره‌گیری از تجارب قبلی و ابتکار عمل اجرا خواهندشد.

