همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف برنامه‌های اداره کشور در شرایط جنگی را ابلاغ کرد

عارف برنامه‌های اداره کشور در شرایط جنگی را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس‌جمهوری در تماس‌هایی با وزرا، برنامه‌های اداره کشور در شرایط جنگی با اتکا به مصوبات پیشین دولت و تجربیات جنگ ۱۲ روزه را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دقایقی پس از آغاز جنگ تحمیلی دولت‌های یاغی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرا، برنامه‌های اداره کشور در شرایط جنگی با اتکا به مصوبات پیشین دولت و تجربیات جنگ ۱۲ روزه را ابلاغ کرد و بر آمادگی کامل، هماهنگی ملی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم تأکید نمود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد گزارش جزئیات اقدامات و تحولات به‌صورت مستمر و منظم به ایشان ارائه شود.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل