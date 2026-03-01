به گزارش ایلنا، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دقایقی پس از آغاز جنگ تحمیلی دولت‌های یاغی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرا، برنامه‌های اداره کشور در شرایط جنگی با اتکا به مصوبات پیشین دولت و تجربیات جنگ ۱۲ روزه را ابلاغ کرد و بر آمادگی کامل، هماهنگی ملی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم تأکید نمود.