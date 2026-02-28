رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مطرح کرد
شهادت دانشآموزان در میناب؛ سند زندهای بر جنایتهای بیشمار آمریکا و رژیم صهیونیستی
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تأکید کرد: اقدام تروریستی و کودککشی در میناب، نشان از استیصال و عمق وحشت دشمنان اسلام از اقتدار ملت ایران بوده و سند زنده ای از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور وشوراها در مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک جمهوری اسلامی ایران و شهادت مظلومانه تعدادی از دانشآموز در میناب را به شدت محکوم کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
تجاوز آشکار و بزدلانه رژیم غاصب صهیونیستی با پشتیبانی شیطان بزرگ، آمریکا، به تمامیت ارضی و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، و شهادت مظلومانه ۸۵ تن از دانشآموزان بی گناه در میناب، قلب هر ایرانی آزادهای را به درد آورد.
این اقدام تروریستی و کودککشی، نشان از استیصال و عمق وحشت دشمنان اسلام از اقتدار ملت ایران دارد. شهیدان دانشآموز ما، سند زندهای بر جنایتهای بیشمار آمریکای جنایتکار و رژیم آدمکش صهیونیستی هستند.
ضمن محکومیت قاطعانه این جنایت هولناک، اعلام میدارم که پاسخ کوبندهای توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این جنایات داده خواهد شد.
شهادت این عزیزان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ملت شریف ایران، خانوادههای داغدار و جامعه فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای شهیدان و شفای عاجل مجروحین را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.»