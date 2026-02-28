متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

تجاوز آشکار و بزدلانه رژیم غاصب صهیونیستی با پشتیبانی شیطان بزرگ، آمریکا، به تمامیت ارضی و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، و شهادت مظلومانه ۸۵ تن از دانش‌آموزان بی گناه در میناب، قلب هر ایرانی آزاده‌ای را به درد آورد.

این اقدام تروریستی و کودک‌کشی، نشان از استیصال و عمق وحشت دشمنان اسلام از اقتدار ملت ایران دارد. شهیدان دانش‌آموز ما، سند زنده‌ای بر جنایت‌های بی‌شمار آمریکای جنایتکار و رژیم آدمکش صهیونیستی هستند.

ضمن محکومیت قاطعانه این جنایت هولناک، اعلام می‌دارم که پاسخ کوبنده‌ای توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این جنایات داده خواهد شد.

شهادت این عزیزان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، خانواده‌های داغدار و جامعه فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای شهیدان و شفای عاجل مجروحین را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.»