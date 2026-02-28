وزارت دفاع:

نیروهای مسلح ایران پاسخ کوبنده و پشیمان کننده را ادامه خواهند داد

نیروهای مسلح ایران پاسخ کوبنده و پشیمان کننده را ادامه خواهند داد
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حمایت ملت سلحشور و متحد ایران به این جنایت و تجاوز همانگونه که فرمانده مقتدر کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز تاکید فرموده بودند پاسخ کوبنده و پشیمان کننده را ادامه خواهند داد.

به گزارش ایلنا، بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پی حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران عزیز به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و ما النصر الا من عند الله العزیز لحکیم»

حمله وحشیانه امروز رژیم ددمنش و جنگ افروز صهیونی و دولت متجاوز و تروریستی آمریکا به میهن عزیزمان، در میانه دور سوم مذاکرات ، بار دیگر ماهیت کودک کشی و جنایت پیشگی و ضدبشری رژیم صهیونیستی و دولت امریکا را به جهان ثابت کردو نشان داد که این جنایتکاران به هیچ عهدی پایبند نبوده و حقوق بشر و قوانین بین المللی تنها بازیچه و دستاویزی برای غارت و کشتار مردم مظلوم جهان است.

این جنایت و تجاوز در واقع روند ناکامی امریکا و مجازات و تزلزل رژیم غاصب قدس را تشدید خواهد کرد و این بار، بیش از گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حمایت ملت سلحشور و متحد ایران به این جنایت و تجاوز همانگونه که فرمانده مقتدر کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز تاکید فرموده بودند پاسخ کوبنده و پشیمان کننده را ادامه خواهند داد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همانند گذشته ، پشتیبانی کامل تسلیحاتی و تجهیزاتی از رزمنگان دلاور ملت بزرگ ایران را برای تداوم عملیات های وعده صادق چهار و شکست دشمنان استمرار خواهد بخشید.

