اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی
کد خبر : 1757081
طبق اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۵۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بنابر اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی ایران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۵۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
ضمناً؛ اولویتعدم حضور با گروههای حساس و بانوان (بویژه همکاران خانم دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است.
همچنین در سایر استانها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.