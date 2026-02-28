اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، بنابر اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی ایران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۵۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

ضمناً؛ اولویت‌عدم حضور با گروه‌های حساس و بانوان (بویژه همکاران خانم دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است.

همچنین در سایر استان‌ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.

